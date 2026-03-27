Joaquín Panichelli, otro lesionado en la Selección Argentina: no terminó el entrenamiento en Ezeiza y se pierde los últimos amistosos antes del Mundial 2026

Lo avisó Lionel Scaloni. Los entrenamientos estaban a una intensidad muy alta en el predio de Ezeiza. Y las prácticas de la Selección Argentina dejaron este jueves su primera «víctima»: Joaquín Panichelli. El delantero que la rompe en el Racing de Estrasburgo pelea por ser el tercer nueve en la lista definitiva para el Mundial 2026, pero no podrá demostrarlo en cancha. Una lesión inoportuna y probablemente grave lo obligará a perderse los amistosos contra Mauritania y Zambia.

Este viernes, según confirmó la cuenta oficial de la Selección en la red social X (antes Twitter), habrá estudios médicos para determinar la gravedad del problema del cordobés de 23 años, que jugó en las inferiores de Racing y Belgrano, en su provincia, y de River, antes de viajar a España para sumarse al Alavés.

«El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado mañana con estudios complementarios», indicó el parte médico oficial.

En 2025, después de reventar arcos en el Mirandés de España, el Racing de Estrasburgo lo compró por 17 millones de euros y en febrero pasado lo blindaron por 50 millones. Claro, ser el goleador de la Ligue 1 de Francia con 16 tantos tiene su precio e hizo que muchos gigantes del Viejo Continente posaran sus ojos en él.

También Scaloni, que lo citó y lo hizo debutar en el amistoso contra Angola, en noviembre pasado. Fueron apenas cuatro minutos, con el plus de que reemplazó ni más ni menos que al capitán Lionel Messi. Tocó dos veces la pelota en el estadio Nacional de Luanda y remató una vez al arco.

«Pani» estaba en pugna por ese tercer lugar de centrodelantero vacante, por detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez. Su «rival» por ese sitio es José «Flaco» López, que también infla redes en el Palmeiras de Brasil y está bien considerado por Scaloni.

Se trata de la segunda complicación de la semana para el DT de la Selección Argentina. Es que el tremendo moretón de Rodrigo De Paul por una contusión en el isquiotibial de la pierna izquierda lo obligaría a descansar este viernes en La Bombonera, al igual que Nicolás Otamendi, con una contractura que lo obligó a estar ausente en el último encuentro del Benfica de Portugal, el pasado fin de semana.

Después de la última práctica en Ezeiza, la probable formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; más Thiago Almada o Nicolás Paz, Lionel Messi y Julián Alvarez.