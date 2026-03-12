Joan Manuel Serrat ya está en Argentina: participará de un concierto homenaje en Mendoza que tiene entradas agotadas pero será transmitido por Youtube

Caminante, no hay camino: se hace camino al andar. El tarareo de la poesía de Antonio Machado, en la voz de Joan Manuel Serrat, lidera la play list mental de muchos mendocinos que volverán a verlo durante tres días, en un homenaje al cantautor catalán, organizado por el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo.

Joan Manuel Serrat viajó el domingo desde Barcelona a Ezeiza. En compañía de su manager, ha permanecido cuatro días en Buenos Aires, «para visitar amigos», según pidió cuando lo invitaron a viajar a la Argentina.

Este jueves 12 de marzo llega a Mendoza para un concierto homenaje de la orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Y este viernes, recibirá el Doctorado Honoris Causa por su aporte a la cultura iberoamericana.

La agenda incluye un concierto homenaje este jueves, a las 21, en la Nave UNCuyo, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza.

Las entradas para el homenaje se vendieron en menos de una hora, por lo que lo que la rectora Esther Sánchez resolvió poner pantallas para que más personas puedan verlo desde afuera. Habrá también transmisión via streaming por Youtube (https://www.youtube.com/c/UniversidadNacionaldeCuyo).

La elección de Serrat

«La orquesta interpretará un reportorio de canciones que fueron elegidas por Serrat, no son todos temas propios», adelantaron los organizadores.

El coro de Cámara de la Universidad Nacional de Cuyo y el coro de Niños y Jóvenes de la misma Universidad, serán las voces del concierto homenaje al catalán. La orquesta y los coros llevan varias semanas ensayando, este jueves tendrán el primer contacto con el artista que ha sido invitado a cantar una canción.

Trascendió que Serrat tiene previsto subir al escenario para cantar un clásico de María Elena Walsh, Serenata para la tierra de uno, una versión adaptada para orquesta, que es de sus canciones favoritas.

«Será un homenaje a la trayectoria y legado del artista catalán, que pondrá en valor su aporte a la música, la poesía y el pensamiento iberoamericano», destacó el Rectorado.

El viernes, a las 12, será la entrega formal del título Doctorado Honoris Causa, también en la sala mayor de la Nave UNCuyo.

Más actividades

El sábado 14 de marzo habrá una entrevista abierta al público en el Auditorio Bustelo, del Parque Cívico de Mendoza. Las 2.000 entradas también están agotadas, pero habrá pantallas gigantes en los recintos y transmisión en vivo por You Tube.

«Por el gran interés que ha generado esta visita a Mendoza, se instalará una pantalla en el Paseo Di Benedetto, ubicado entre las Nave Creativa y La Báscula, y otra en la explanada del Auditorio Ángel Bustelo, para que los mendocinos y turistas puedan disfrutar de los eventos del jueves y el sábado al aire libre, bajo una modalidad de picnic», difundió a través de sus redes sociales la UNCuyo.

A sus 82 años, retirado de la carrera profesional en diciembre de 2022, el Nano reside en Barcelona, y participa de eventos culturales y de invitaciones en distintas ciudades.

El intérprete de Mediterráneo, Cantares, Lucía, Aquellas pequeñas cosas, Penélope, entre tantas canciones inolvidables, disfruta de sus placeres y su familia: tiene tres hijos y seis nietos, y pronto será bisabuelo.

Junto a su mujer Candela Tiffón acaban de recibir la dulce noticia de que su nieta, la actriz Luna Serrat y su pareja el jugador del Real Madrid Dani Ceballos tendrán mellizos. «Lo soñamos tanto, que vino doble», escribió esta semana en un posteo en las redes @lunaserat.

En su viaje a Mendoza, el cantautor probará la gastronomía local, con preponderancia de la comida mediterránea por la gran emigración italiana y española a Cuyo, y desplegará su pasión por los vinos. Serrat es ingeniero técnico agrícola y ha invertido en vinos en la región del Priorat, en Cataluña.