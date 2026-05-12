Joan Manuel Serrat recibirá el primer Premio de Honor de la Academia de la Música de España

Joan Manuel Serrat sumó un nuevo reconocimiento histórico a su carrera de más de seis décadas, que ha dejado una huella profunda en la cultura popular española y la música en habla hispana. La Academia de la Música de España anunció este martes 12 de mayo que el músico será el primer artista en recibir el Premio de Honor, una distinción creada para destacar a personalidades fundamentales de la música nacional.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Junta Directiva de la Academia, que definió a Serrat como una figura “esencial en la historia cultural española”. El premio se entregará el próximo 26 de mayo en Madrid, durante la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música, popularmente conocidos como los “Grammy españoles”.

Este reconocimiento no solo valora sus canciones, sino también todo lo que construyó alrededor de ellas: poesía, compromiso social, sensibilidad popular y una forma única de narrar la vida cotidiana a través de la música.

Desde la institución destacaron que el nuevo Premio de Honor fue creado con la intención de distinguir cada año a artistas cuya trayectoria haya marcado un antes y un después en la historia musical española. En el caso de Serrat, el consenso fue absoluto por su obra, que se presenta como un puente “entre generaciones a través de la música, la poesía y el compromiso social”, con letras que permanecen vigentes décadas después de haber sido escritas.

La presidenta de la Academia, Soledad Giménez, resumió el peso simbólico del homenaje con una frase que se difundió rápidamente en los medios españoles: “Las canciones de Serrat nos han acompañado en nuestra vida, han puesto palabras a lo que sentíamos y han elevado la música a ese territorio donde conviven la poesía, la conciencia y la emoción verdadera”. Añadió además: “Ha sido y será faro, referencia y casa para varias generaciones dentro y fuera de nuestro país”.

Hablar de Serrat es referirse a una parte central de la música iberoamericana. Desde clásicos como Mediterráneo, Lucía o Penélope, hasta sus discos dedicados a los poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández, el artista cultivó una carrera donde la canción popular convivió con la literatura y la reflexión social, sin perder cercanía con el público.

Retirado de los escenarios desde 2022, tras la gira El vicio de cantar, el catalán mantiene intacta una presencia cultural que atraviesa generaciones y fronteras. Su despedida comenzó en abril de ese año en Nueva York y recorrió diversas ciudades de América y Europa, finalizando en diciembre en Barcelona, su ciudad natal. El último concierto, celebrado el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi, estuvo cargado de emoción, homenajes y ovaciones del público.

Familiarmente conocido como el “Nano”, Serrat visitó Argentina en marzo de 2026 para recibir un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.

Esta será la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, creados en 2024 y reconocidos popularmente como los “Grammy españoles”. En ediciones anteriores, los reconocimientos especiales fueron otorgados a la compositora Marisa Manchado, la soprano Yolanda Auyanet y el productor Manolo Díaz.

Con este galardón a Serrat, el premio adquiere una dimensión aún más simbólica, al rendir homenaje a una voz que contribuyó a definir la identidad cultural de toda una época.