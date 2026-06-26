Jesica Cirio cierra su cuenta de Instagram tras escándalo por videos con dólares

En los últimos días, el nombre de Jesica Cirio se volvió tendencia en las redes sociales tras la filtración de videos en los que se la observa con fajos de dólares en una de las casas que habitó, lo que generó una ola de críticas en su contra.

Frente al fuerte rechazo en las redes, la modelo tomó una decisión drástica: cerró su cuenta de Instagram. Al buscar su perfil en la plataforma, aparece el mensaje “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página”, dejando en claro que no desea continuar recibiendo hostigamientos tras el escándalo que la involucra a ella y a Martín Insaurralde.

En medio de esta polémica, Barby Franco, quien mantuvo una mayor cercanía con Cirio en el pasado, expresó su indignación luego de la difusión del video. En diálogo con un móvil de Puro Show (eltrece), Franco confesó estar impactada y manifestó con dureza: “Qué desilusión, asco. Yo iba a comer asados a esa casa, a ese nivel”.

Barby explicó que su relación con la conductora se rompió hace varios años, cuando Jesica Cirio se separó de Martín Insaurralde. “Éramos muy amigos de la familia, pero no más que eso. Después ella se enamoró de otro chico, se casó y no tuvimos más vínculo”, detalló. Además, agregó: “Hoy en día tengo cero vínculo. Ni la llamé por el embarazo, nada. No tuve más contacto”.

Durante la entrevista, Franco reconoció que las imágenes la dejaron completamente desconcertada: “Me sorprendí cuando vi el video. Recontra sorprendida”. No obstante, evitó profundizar en acusaciones y sostuvo que será la Justicia quien determine las responsabilidades correspondientes. “La Justicia tiene que solucionar todo esto”, concluyó.