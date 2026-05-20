Jeff Bezos, multimillonario y dueño de Amazon: «El 1% superior de los contribuyentes paga el 40% de toda la recaudación fiscal, mientras que la mitad inferior paga solo el 3%. Creo que ese 3% debería ser cero»

Jeff Bezos, multimillonario y fundador de Amazon, expresó su oposición a que la mitad de los contribuyentes en Estados Unidos pague impuesto sobre la renta. Desde las instalaciones de Blue Origin en Florida, concedió una entrevista al programa *Squawk Box* de CNBC, donde reflexionó sobre la creciente desigualdad en el país y analizó el sistema fiscal.

En diálogo con el periodista Andrew Ross Sorkin, Bezos reconoció que la amplia brecha entre los más ricos y los sectores más vulnerables ha generado “una especie de historia de dos economías”. Señaló que “hay un grupo de personas a las que les va muy bien, pero también hay muchas que luchan para pagar el alquiler o los alimentos”.

El empresario destacó que la mitad inferior de los contribuyentes aporta apenas el 3% de la recaudación fiscal total y sostuvo que ese sector no debería estar gravado. Como ejemplo, mencionó a una enfermera en Queens que gana 75.000 dólares anuales y paga más de 12.000 dólares en impuestos. “¿Realmente tiene sentido eso? La gente habla de hacer el sistema fiscal más progresista, pero ¿qué tal si empezamos por hacer que esa enfermera no pague impuestos? Unos 1.000 dólares al mes podrían ayudarle con el alquiler o la comida”, afirmó.

Bezos insistió en que Estados Unidos ya cuenta con el sistema fiscal más progresivo del mundo: “El 1% superior de los contribuyentes paga el 40% de toda la recaudación fiscal, mientras que la mitad inferior aporta solo el 3%. Creo que ese 3% debería ser cero”.

Estas cifras coinciden con el informe 2023 de la Unión Nacional de Contribuyentes (NTU, por sus siglas en inglés), que indica que quienes ganan menos de 53.801 dólares anuales cubren apenas el 3,3% del total de los impuestos federales sobre la renta.

Bezos también criticó el aumento del gasto público como el verdadero problema a resolver y rechazó la idea de que duplicar los impuestos a las grandes fortunas sea una solución efectiva. “Los políticos usan técnicas antiguas: eligen a un ‘villano’ y señalan con el dedo, pero eso no resuelve nada”, sostuvo.

En cuanto al proyecto del alcalde Zohran Mamdani para implementar el impuesto “pied-à-terre” a las personas con una segunda vivienda en Nueva York valuada en más de cinco millones de dólares, Bezos reconoció que “está bien tener un debate público sobre el tema”. Sin embargo, criticó que se utilice este impuesto para estigmatizar a ciertos individuos: “Pararse frente a la torre de Ken Griffin y actuar como si él fuera un villano no es correcto”, afirmó.

Sobre la imposición a quienes no residen en la ciudad, expresó que los impuestos a turistas, como los que se aplican a los hoteles, son “bastante populares” y apuntó que, aunque “hay que ser prudentes para no desalentar la llegada de visitantes”, considera que el impuesto “pied-à-terre” en Nueva York sería aceptable, aunque subrayó que se trata de un tema para el debate político.