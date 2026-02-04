Javier Milei y su gabinete ya tienen el nuevo DNI electrónico a menos de 24 horas de tramitarlo

La entrega de los primeros plásticos se da en el marco de la implementación del sistema que el Gobierno busca instalar como un nuevo estándar de seguridad.

Qué tiene de nuevo el DNI

La principal modificación del documento es tecnológica. El nuevo DNI electrónico incorpora un chip que almacena los datos del titular de forma encriptada, lo que permite validar la identidad de la persona sin necesidad de tener conectividad o acceso a bases de datos externas.

El nuevo DNI que presentó Javier Milei utiliza policarbonato y grabado láser para evitar adulteraciones.

Además del componente digital, cambia el material de fabricación. Se utiliza policarbonato y grabado láser, características que, según la información oficial, otorgan mayor resistencia y durabilidad, dificultando su falsificación. Esta actualización también se aplicó al Pasaporte, que ahora combina estas medidas de seguridad físicas y electrónicas.