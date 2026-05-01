Javier Milei vuelve a Estados Unidos: será la cuarta vez en el año y participará de un foro económico

El presidente Javier Milei viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, que se llevará a cabo en Los Ángeles. Este evento anual reúne a líderes destacados en políticas públicas, negocios, finanzas, salud y tecnología.

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que Milei disertará el miércoles 6 de mayo durante la conferencia, cuyo eje principal este año es “traducir la reciente disrupción e innovación en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”. Lo acompañarán en el viaje el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford.

Los organizadores describen el encuentro como una “experiencia única” diseñada para que líderes con capital e influencia puedan conectarse con expertos de diversos sectores.

Aunque Milei aún no aparece en la lista oficial de oradores, el evento contará con la participación de decenas de personalidades destacadas, como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el canciller chileno Francisco López Mackenna; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), Paul Atkins; deportistas como Tom Brady y Shaquille O’Neal; dueños de clubes de fútbol americano y artistas como Pitbull.

En el ámbito político estadounidense, intervendrán el senador republicano por Texas Ted Cruz, el exsecretario de Estado Michael Pompeo y la exprimera dama Jill Biden. También estarán presentes los líderes opositores venezolanos Corina Machado y Leopoldo López.

Dentro de la amplia agenda, que incluye altos representantes de bancos, fondos de inversión, consultoras, empresas y fundaciones, expondrá el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de las Naciones Unidas.

Esta será la segunda participación de Milei en el foro, tras su asistencia en mayo de 2024. En esa ocasión, lo acompañaron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía Luis Caputo, y dos funcionarios que ya no forman parte del gobierno: el exjefe de gabinete Nicolás Posse y el exministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein. Durante esa presentación, cuando llevaba apenas unos meses en el cargo, Milei describió a Argentina como una “meca” global e invitó a invertir en el país.

Estados Unidos es el destino preferido del presidente, quien mantiene una estrecha relación con Donald Trump y utiliza estas plataformas para difundir su visión sobre la economía argentina y las oportunidades de inversión. La conferencia en Los Ángeles marcará la cuarta visita de Milei a EE.UU. en lo que va del año.

En detalle, sus viajes anteriores fueron:

1) El 19 de febrero, participó en Washington en la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump para Oriente Medio.

2) El 8 de marzo, viajó a Miami para la cumbre “Escudo de las Américas”, que reunió a once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca.

3) Del 9 al 11 de marzo, asistió a una cumbre de seguridad junto a Trump en el Doral y posteriormente se desplazó a Nueva York para intervenir en la “Argentina Week”, un evento que congregó durante varios días a funcionarios, empresarios e inversionistas interesados en el país.