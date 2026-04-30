Javier Milei visita el portaaviones Nimitz, la inmensa nave a propulsión nuclear de los Estados Unidos que navega por Argentina

En un nuevo gesto de alineamiento con la administración Trump, el presidente Javier Milei visitó este jueves el USS Nimitz (CVN-68), uno de los portaaviones a propulsión nuclear más grandes de Estados Unidos, y participó en diversos ejercicios militares.

Según informó el Ministerio de Defensa, el mandatario presenció demostraciones aéreas de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Desde el Gobierno destacaron que se trata de «un ejercicio que fortalece la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto entre Argentina y Estados Unidos».

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador estadounidense Peter Lamelas; y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

La visita comenzó en la rampa militar del Aeroparque Internacional Jorge Newbery, desde donde el presidente voló hacia el portaaviones a bordo de una aeronave Grumman C-2 Greyhound. Antes de abordar el Nimitz, Karina Milei, Quirno y Lamelas posaron juntos en una fotografía con la pose de pulgares arriba que popularizó el presidente.

Actualmente, el Nimitz navega por la Zona Económica Exclusiva argentina tras cruzar desde el Pacífico, desde Chile, hacia el Atlántico por el Estrecho de Magallanes. Esta mañana, Milei y sus funcionarios fueron recibidos en la nave por el comandante de la unidad de la Marina de Estados Unidos, Joseph J. Furco.

El portaaviones ingresó a aguas argentinas el domingo y se espera que realice múltiples ejercicios de búsqueda, rescate, ataque y defensa frente a las costas de Rawson, Necochea y Mar del Plata. A diferencia de 2024, cuando el portaaviones George W. Washington llegó a la región con prensa embarcada, este año no hay acreditaciones para medios a bordo.

Además de Milei y los funcionarios mencionados, participan en la visita el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay.

Según adelantó Clarín, el Nimitz recorre una decena de países de la región en el marco del ejercicio Southern Seas 2026, que en Argentina se desarrolló bajo el nombre de Passex. Se trata de un ejercicio combinado entre las Fuerzas Armadas argentinas y las de Estados Unidos, aprobado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial ante el temor del Gobierno de que el Congreso no lo ratificara.

El portaaviones, en servicio desde 1975, es impulsado por reactores nucleares que generan energía para su propulsión, lo que le permite operar hasta veinte años sin necesidad de reabastecimiento de combustible. Su sistema consiste en reactores que calientan agua para producir vapor, el cual impulsa turbinas y hélices capaces de alcanzar velocidades superiores a 30 nudos (más de 56 km/h).

El USS Nimitz mide 333 metros de eslora y 77 metros de manga máxima, con un desplazamiento cercano a las 100.000 toneladas. Tiene capacidad para operar decenas de aeronaves embarcadas y puede albergar entre 5.000 y 6.000 efectivos a bordo.

En la tripulación del portaaviones, que partió desde Bremerton, Estados Unidos, se encuentran también los capitanes de corbeta argentinos Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial primero Jorge Ortiz.