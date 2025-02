Javier Milei, tras la salida del titular de la ANSES: «La agenda la determino yo»

El presidente Javier Milei inició una gira mediática para dejar en claro por qué despidió a Mariano de los Heros: «Voló por los aires, como correspondía».

Javier Milei.

Para ser un enemigo confeso del Estado el presidente Javier Milei ofreció este lunes una explicación bastante personalista de por qué desplazó a Mariano de los Heros como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y fue como un eco de la frase «el Estado soy yo», atrubuída a rey Luis XIV de Francia.

Mariano de los Heros, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

«No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden», sentenció Javier Milei en declaraciones radiales en las que también aclaró que «la reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral».

La gira mediática del Presidente tras la salida del «funcionario de segundo orden» tiene que ver con que el entonces titular de la ANSES había afirmado que «antes de fin de año» se debatiría un proyecto de ley para hacer una reforma previsional por la que se elevaría la edad mínima para jubilarse.

«¿Cómo se va a hablar de la reforma previsional si no se pudo poner en caja el mercado laboral porque el 40% de la mano de obra está en el segmento informal? Es un disparate», sentenció Milei.

«Primero hay que corregir los desequilibrios que dejó el kirchnerismo en términos de haber invertido en cualquier cosa cuando nos robaron las jubilaciones cuando metieron la mano en las AFJP con Massa y Boudou. Además, duplicaron la cantidad de jubilados metiendo gente que no hizo los aportes», enumeró el titular del Poder Ejecutivo.

Como un eco del pasado noventoso y con el claro guiño de que De los Heros habría hablado antes de tiempo, y no de más, Javier Milei convino que «hay que reconstruir un montón de cuestiones y sobre todo el mercado laboral».

«Es un disparate que un funcionario de segunda línea tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas. Es una falta de respeto. Voló por los aires, como correspondía», sentenció el Luis XIV de las pampas, que ya defendió otros despidos de sus «fuerzas del cielo», como el de Ramiro Marra o el de Sonia Cavallo.

En el caso de la hija del exministro de Economía, Domingo Cavallo, el Presidente optó por explicar que «ella escribió con el papá y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. O estás de un lado o estás del otro».