Javier Milei insistió con que no fue a Tucumán por la niebla: «El resto son especulaciones»

El Presidente volvió a justificar su ausencia en la provincia por las condiciones climáticas.

El presidente Javier Milei canceló ayer su viaje a Tucumán, donde tenía previsto participar de la vigilia por el Día de la Independencia. Desde el Gobierno informaron que se debía a las condiciones climáticas por el alerta por niebla que regía en gran parte del territorio bonaerense. Este miércoles, el mandatario enfatizó que «era bastante imprudente» volar, sobre todo durante el regreso a Buenos Aires.

A causa de la niebla, varios vuelos comerciales se cancelaron y hubo demoras en arribos y partidas durante todo el martes, tanto en Aeroparque, que estuvo cerrado por varias horas, como en el aeropuerto de Ezeiza. Si bien durante la tarde se reanudaron algunas operaciones con importantes complicaciones, la organización del viaje del mandatario se vio afectada.

«Estando en Olivos, cuando me levanté, la situación era muy compleja, no se veía nada, era como estar adentro de una nube. Olivos queda muy cerca de Aeroparque, la situación era muy compleja. Había muchísimos vuelos cancelados y ya en ese momento la recomendación era que no se viajara, era un verdadero peligro», indicó el Presidente este miércoles respecto de los motivos por los que no viajó a Tucumán.

A su vez, explicó que «lo más complejo era que no estaban aseguradas las condiciones para volver».

Tal como había informado el Servicio Meteorológico Nacional, Milei recordó que «hacia el mediodía daba la sensación de que se había despejado y volvimos con la idea”. “La idea nunca la habíamos abandonado, pero sabíamos que con esas condiciones era inviable. Después volvió a ponerse todo que era una nube y no se veía a un metro», remarcó en diálogo con El Observador.

«Era un riesgo muy enorme y la recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar», sostuvo con mucha seriedad respecto a la decisión tomada por Casa Militar y la Fuerza Aérea Argentina para resguardar la seguridad del Presidente.

Acto seguido, Milei hizo referencia a quienes sostuvieron que había decidido no participar de la ceremonia en la Casa de Tucumán debido a la poca asistencia de gobernadores: «El resto de las especulaciones que quieran hacer me tienen sin cuidado porque mi intención era viajar, lo estiramos hasta último momento. Si para hacerme una crítica pretenden que me suba a un avión y corra riesgo de vida, la verdad que… Era bastante imprudente», sentenció.

El evento iba a llevarse a cabo con la presencia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el de Misiones, Hugo Passalacqua, el de Salta, Gustavo Sáenz y el de Catamarca Raúl Jalil. En tanto, en representación de Córdoba y Entre Ríos iban a viajar las vicegobernadoras Myrian Prunotto y Alicia Aluani, respectivamente.