Javier Milei habló por primera vez sobre un posible indulto a Cristina Kirchner: «Aberrante»

Durante una reciente entrevista grabada, el Presidente fue consultado por la situación de la exmandataria y la posibilidad de concederle un indulto.

En otra entrevista a oscuras con sus periodistas preferidos, el presidente Javier Milei habló por primera vez de la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria Cristina Kirchner, tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia.

En concreto, el periodista le preguntó, en la nota con LN+, si analizaba la posibilidad de un indulto para la expresidenta, lo que calificó Milei como «un disparate».

«A ver, si yo vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que le que considera pertinente, que dicho sea de paso es una materia que no manejo», argumentó el mandatario.

Rápidamente, el libertario dijo no tener «ni la más mínima intención de algo así», y recordó: «Porque además uno de nuestros lemas de campaña es el que las hace las paga. Entonces que es eso… me parece aberrante, porque significaría que como no estoy de acuerdo con lo que dice la Justicia…».

«Además, tampoco me compete tener esa opinión en el lugar en el que estoy», señaló el Presidente para insistir en que no interferirá en el Poder Judicial, como sí lo hace con el Legislativo casi de forma constante, derogando las leyes que aprueba el Congreso pero que no van de la mano con las iniciativas del Gobierno.

En tanto, sobre la masiva marcha del miércoles a Plaza de Mayo, el Presidente intentó minimizarla, por lo que a modo de chicana, a definió como «un partido homenaje». Para el libertario, la movilización fue esencialmente una despedida para la expresidenta, quien a partir de la condena quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.

«La marcha de ayer la vi como un partido homenaje. La gente fue a despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada para ejercer cargos públicos», sostuvo Milei.

Sin embargo, y pese a repetir cada vez que puede que «no odiamos lo suficiente a los periodistas», el mandatario condenó los hechos de vandalismo que desde algunos medios fueron adjudicados a la militancia kirchnerista, ya que sostuvo que se trata de «un sector minoritario que no acepta las reglas de la democracia».

«Son expresiones cada vez más chiquitas. Yo creo que tarde o temprano la gente va a entender lo siniestro y nefastos que son los políticos argentinos, que esconden los curros detrás de causas nobles y sectores muy sensibles. Ya lo hicieron con la educación. La gente está madurando y le está sacando la ficha a los políticos. Se están dando cuenta de la clase de delincuentes que son», concluyó el Presidente.