Javier Milei denunció que el kirchnerismo «va a intentar matarme»

Graves acusaciones en plena campaña electoral: el Presidente apuntó contra la oposición y habló de un plan para frenar su gestión «a cualquier costo».

Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia, el mandatario Javier Milei aseguró que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar su gobierno incluye incluso atentar contra su vida. En una entrevista con, hijo del expresidente de Francia, el mandatarioaseguró que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar su gobierno incluye incluso Las declaraciones fueron grabadas en Casa Rosada y difundidas este miércoles, horas antes del cierre de campaña en Moreno, en medio de fuertes alertas por su seguridad.

«A todo o nada» Consultado sobre la conflictividad política, Milei fue contundente: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”. El Presidente comparó la situación con la estrategia de Hernán Cortés: «Es a todo o nada». Y agregó que también buscan «inventar mentiras para desprestigiarme».

Defensa a su hermana En medio del escándalo por los audios, Milei defendió a su hermana Karina: “Logramos en tiempo récord hacer un partido político, algo casi imposible en Argentina. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal”.

Dardos contra la izquierda El mandatario volvió a rechazar cualquier acercamiento con el sector: “No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país”. Además, calificó a los socialistas del siglo XXI como “psicópatas”.

Fuente: Noticias Argentinas

