Javier Milei da marcha atrás y le devuelve parte de las cajas a la CGT

Antes del inicio de la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España, referentes de la CGT mantuvieron diversas comunicaciones telefónicas, no para analizar la formación que Lionel Scaloni pondría en cancha, sino para informar que la administración de Javier Milei estaba próxima a rectificar aspectos clave de la reglamentación de la ley de Reforma Laboral que afectaban las cajas de los sindicatos. Finalmente, en la madrugada de este lunes se concretó la medida que generaba gran expectativa en la central sindical peronista.

Se publicó en el Boletín Oficial el decreto 612/2026, que establece que los sindicatos podrán recibir mayores fondos de las empresas, lo que representará un alivio financiero significativo para los gremios. El decreto lleva fecha del viernes 17 de este mes, aunque se publicó oficialmente este lunes, y entra en vigencia desde el día de su firma, aspecto relevante en caso de que alguna paritaria se haya cerrado en el período intermedio.

El documento cuenta con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a cargo formalmente de la Secretaría de Trabajo.

El decreto establece tres medidas principales: elimina el tope del 2% fijado en la ley para los aportes extraordinarios de las empresas a los gremios; determina que la base de cálculo de esos aportes se realizará no solo sobre los salarios básicos convencionales, sino también sobre los salarios con sus adicionales fijos y mensuales; y establece que dichos aportes deben tener asignaciones específicas por parte de los sindicatos.

En detalle, el decreto indica:

**Artículo 1°:** Incorpora en el artículo 6° bis del Decreto N° 199 del 15 de febrero de 1988 y sus modificaciones que la base de cálculo comprende, además del salario básico convencional de la categoría, las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual de origen convencional. No incluirá conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y mensuales, como premios, bonos, participación en ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y otros conceptos de carácter irregular.

**Artículo 2°:** Las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo no constituyen los aportes y contribuciones previstos en el segundo párrafo del artículo 9° de la Ley N° 14.250 (texto ordenado 2004) y sus modificaciones, y se regirán según el artículo 9° de la Ley N° 23.551 y sus normas reglamentarias. Estos aportes deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores representados, debiendo su manejo ser objeto de administración especial y documentación separada, conforme a la reglamentación vigente.

La ley de Reforma Laboral fue aprobada por el Congreso en febrero pasado y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de junio. La CGT había trabajado para suavizar ciertos puntos durante esa instancia, aunque sin obtener resultados favorables hasta ahora.

La eliminación del tope del 2% para los aportes patronales permite que gremios y cámaras empresarias negocien libremente el monto de dichos aportes, los cuales el Estado deberá homologar. Este cambio implica un revés para Federico Sturzenegger, impulsor de los límites, aunque el decreto establece que esos fondos deben tener asignaciones específicas, como ayuda asistencial o cultural.

Las modificaciones son interpretadas como un gesto de la Casa Rosada hacia la CGT en el inicio de la carrera electoral. Los recientes movimientos políticos del Gobierno han estado orientados a consolidar la reelección de Javier Milei.

Según fuentes consultadas, la CGT mantuvo negociaciones con la mesa política oficialista, especialmente con Santiago Caputo y los primos Martín y Lule Menem, quienes están alineados con Karina Milei. Con la expectativa de la publicación del decreto, la dirigencia sindical insistía en la necesidad de mantener una línea de negociación, incluso criticando el modelo económico y sus resultados.

El Gobierno no presenta las modificaciones del decreto como una concesión ni un giro político, sino como una simple «precisión técnica».