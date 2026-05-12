Jamiroquai vuelve a la Argentina después de 9 años: todo lo que tenés que saber de su próximo show en Buenos Aires

Después de nueve años sin presentarse en Argentina, Jamiroquai confirmó su regreso al país, una noticia que despertó gran entusiasmo en quienes crecieron con el acid jazz, el funk y los emblemáticos videoclips noventeros de MTV. La banda liderada por Jay Kay se presentará el próximo 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de una gira latinoamericana que se perfila como uno de los regresos internacionales más esperados del año.

Este retorno tiene un significado especial: en 2026 se cumplen 30 años de “Virtual Insanity”, el éxito que catapultó a Jamiroquai a la fama mundial y consolidó uno de los videoclips más icónicos de los años 90. Además, la presentación coincidirá con el lanzamiento de su primer álbum de estudio en casi una década, una noticia que ha reactivado la expectativa entre sus seguidores tras varios años sin nuevo material.

La última visita de Jamiroquai a Argentina fue en diciembre de 2017, cuando ofreció un show en el Hipódromo de Palermo caracterizado por la fusión de funk y electrónica, acompañado de una impactante puesta visual. En esa ocasión, Jay Kay repasó clásicos como “Virtual Insanity”, “Cosmic Girl”, “Little L” y “Love Foolosophy”, y presentó canciones de Automaton, el álbum que marcó su regreso tras siete años sin lanzar disco nuevo.

La próxima presentación en Buenos Aires formará parte de una ambiciosa gira latinoamericana que incluirá, además, actuaciones en el escenario Sunset del Rock in Rio, así como conciertos en Santiago de Chile, Bogotá y tres fechas en México. El tour promete combinar nuevamente una puesta visual potente con el sonido característico de la banda.

Durante este nuevo show, el público podrá disfrutar tanto de sus grandes éxitos como de canciones inéditas pertenecientes al noveno álbum de estudio, que se encuentra en fase de finalización.

Las entradas para el esperado concierto en el Hipódromo de San Isidro estarán disponibles exclusivamente a través de All Access. La preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia VISA comenzará el lunes 18 de mayo a las 10 de la mañana, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés y un 10% de descuento para quienes abonen con Patagonia Débito VISA. La venta general se abrirá el 19 de mayo desde las 10 horas, con todos los medios de pago habilitados.

Con capacidad para albergar hasta 100 mil personas en eventos masivos, el Hipódromo de San Isidro volverá a convertirse en uno de los principales escenarios musicales del país con el regreso de la banda británica. Los precios de las entradas partirán desde $95.000 y se distribuirán de la siguiente manera:

– PIT: $320.000 + cargo por servicio

– Platea 1: $250.000 + cargo por servicio

– Campo Delantero: $190.000 + cargo por servicio

– Platea 2: $170.000 + cargo por servicio

– Campo General: $95.000 + cargo por servicio