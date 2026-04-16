James Bond tendría nuevo rostro: ¿será el agente 007 más joven de la historia?

Tras adquirir los derechos de la franquicia James Bond en 2021, la productora Amazon MGM Studios continúa en la búsqueda del próximo Agente 007. A los nombres de Callum Turner, Henry Cavill y Jacob Elordi se suma ahora un nuevo candidato que, según informó el medio estadounidense Variety, se ajusta a la intención del estudio de presentar una versión más joven del icónico personaje. Este actor, de 22 años, podría convertirse en el intérprete más joven en encarnar al espía del Servicio Secreto británico.

Se trata de Louis Partridge, nacido el 3 de junio de 2003 en Londres. Partridge saltó al estrellato gracias a su actuación en la película original de Netflix Enola Holmes (2020), donde compartió pantalla con Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Helena Bonham Carter. Además, interpretó a Sid Vicious en Pistol, la miniserie biográfica sobre los Sex Pistols, y participó en la serie House of Guinness, creada por Steven Knight, quien también está a cargo del guion de la próxima película de James Bond.

Por el momento, estos datos son rumor y especulación. Desde Variety señalaron: “Los intentos de confirmar la información con los representantes de Partridge o con Amazon MGM Studios han sido tan previsiblemente inútiles como los planes tremendamente complicados de cualquier villano de Bond para dominar el mundo”.

En cuanto a la edad de los actores que han interpretado a James Bond a lo largo de la historia, Louis Partridge, que cumplirá 23 años en junio, es considerablemente más joven que sus predecesores. Hasta ahora, el intérprete más joven fue George Lazenby, quien debutó con 29 años en Al servicio secreto de Su Majestad (1969). En el extremo opuesto, Roger Moore fue uno de los actores de mayor edad en la franquicia: tenía 42 años cuando rodó Vive y deja morir (1973) y regresó al personaje a los 57 años en Panorama para matar (1985).

Pierce Brosnan tenía 42 años en GoldenEye, Timothy Dalton tenía 41 en Alta tensión, y Daniel Craig, el más reciente en asumir el papel, filmó Sin tiempo para morir con 53 años.