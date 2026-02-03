Jack Doohan seguirá en la Fórmula 1 tras su salida de Alpine: fue confirmado como piloto reserva de otra escudería

El australiano, que se desvinculó del equipo luego de ser reemplazado por Franco Colapinto, se sumará al Haas Team F1

Sin lugar en Alpine, Jack Doohan firmó como piloto de reserva de Haas.

Después de desvincularse de Alpine tras ser reemplazado por Franco Colapinto, finalmente Jack Doohan seguirá en la Fórmula 1 como piloto de reserva del Haas F1 Team para la temporada 2026. El piloto australiano, que venía de perder su chance de comandar un coche de la Súper Fórmula de Japón, asumirá el puesto en un momento de transición para la escudería estadounidense de la Máxima, que ahora cuenta con el respaldo principal de Toyota.

En el comunicado oficial que brindó el equipo, Doohan manifestó su satisfacción por su incorporación al equipo y dejó en claro sus expectativas: “Estoy encantado de unirme a TGR Haas F1 Team”, expresó el piloto australiano. “Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran desafío de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar en una temporada exitosa”, agregó en declaraciones a las que accedió el medio Motorsport.

Ayao Komatsu, director del equipo TGR Haas F1 Team, valoró positivamente la experiencia previa de Doohan como piloto de reserva en la Fórmula 1: “La dedicación que se requiere para mantenerse afilado y preparado para correr, al mismo tiempo que se aprende cómo funciona el equipo y demás, es un desafío para cualquier piloto, especialmente para alguien que claramente sigue con muchas ganas de volver a competir a este nivel”, analizó.

Además, Komatsu afirmó que la escudería espera beneficiarse de los aportes de Doohan tras sus años como reserva y luego como titular en Alpine. Le dio la bienvenida plena al equipo que tiene como referentes al francés Esteban Ocon y al británico Oliver Bearman.

El futuro inmediato de Doohan aún presenta incógnitas. Haas no precisó si el piloto australiano participará en sesiones oficiales de pruebas en la temporada 2026, como sí ocurrió con Ryo Hirakawa, también piloto de reserva, quien realizó varias sesiones de entrenamientos libres uno (FP1) durante el año anterior. ¿El detalle? Hirakawa fue el reserva de Alpine a inicios del 2025 y hasta corrió en el coche de Doohan en la práctica libre de Japón.

El fichaje de Doohan se produce después de una etapa de incertidumbre tras su salida de Alpine. Durante 2023 y 2024, el australiano actuó como piloto de reserva para la escudería francesa y finalmente debutó como titular en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024. Pese a iniciar la temporada siguiente como piloto titular, Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto después de seis Grandes Premios, manteniéndose como reserva el resto del campeonato 2025.

Tras su desvinculación formal de Alpine en enero, surgieron especulaciones sobre un posible acercamiento a equipos de la órbita de Toyota, especialmente luego de que Doohan participara en pruebas de la Super Fórmula con el equipo Kondo Racing, asociado al fabricante japonés. No obstante, sus tres accidentes en las pruebas de diciembre en Suzuka fueron un obstáculo para alcanzar un acuerdo con el equipo japonés, que designó como titulares a Ukyo Sasahara y al británico Luke Browning.

Hay que recordar que el rendimiento del australiano de 23 años, hijo de la leyenda del motociclismo Mick, quedó bajo la lupa luego de los tres impactos consecutivos en el mismo sector -la curva Degner 2-, pero el director de fábrica y responsable máximo del equipo, Nobuaki Adachi, minimizó la gravedad de los episodios y puso el foco en las condiciones de pista. “Tanto Luke Browning como Jack rindieron muy bien. Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de accidentes, pero es un piloto con mucho potencial. Suzuka en esta época del año es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que no vuelva a suceder la próxima vez”, sostuvo.

A pesar de ese mal paso en las pruebas para sumarse a otra categoría de autos de fórmula, la relación de Toyota como patrocinador principal de Haas abrió una nueva oportunidad para Doohan, quien finalmente selló su llegada a la escudería estadounidense para acompañar a Hirakawa en el rol de piloto de reserva, aunque todavía sin definición sobre su rol de cara a la nueva era que comenzará en la F1 con el cambio de reglamento técnico.

Doohan corrió seis carreras en Alpine como titular sin buenos resultados (REUTERS/Tyrone Siu).