Jaafar Jackson: quién es el sobrino de Michael Jackson y por qué ocultó a su familia que iba a interpretar a su tío

Para muchos, el parecido es sorprendente. Gracias al maquillaje y a meses de ensayos perfeccionando gestos, movimientos corporales y pasos de baile, Jaafar Jackson logra reflejar la esencia de su tío Michael Jackson.

Sin embargo, Jaafar había mantenido cierta distancia con su familia, incluido su padre Jermaine Jackson, miembro de los Jackson 5 y hermano de Michael. En las pocas entrevistas previas al estreno de *Michael*, la biopic que convocó 63.882 espectadores en sus funciones del miércoles y jueves en los cines argentinos, confesó que pasó un año ensayando sin contarle a nadie que interpretaría a su tío.

Jaafar, quien cumplirá 30 años el próximo 25 de julio, es el segundo hijo menor de Jermaine y de la colombiana Alejandra Genevive Oaziaza.

Lo más peculiar de su historia familiar es que Alejandra, antes de su relación con Jermaine, tuvo dos hijos con Randy Jackson, hermano menor de Jermaine. De esa unión nacieron Genevieve Katherine Jackson en 1989 y Steven Randall Jackson Jr. en 1992. Luego, en 1995, Alejandra se casó con Jermaine, su cuñado, con quien tuvo a Jaafar un año después.

La pareja se separó en 2004, quedándose Alejandra con la custodia de Jaafar y de otro hijo en común, Jermajesty Jermaine Jackson, además de hacerse cargo de Donte Jackson, hijo adoptivo de Katherine y Joe Jackson. Esto significa que Jaafar tiene varios hermanos por parte de madre que también son sus primos, siendo a la vez sobrino y hermanastro de un hermano de Michael Jackson.

“No sé el número exacto de primos porque cada año hay nuevos bebés. Creo que somos alrededor de 35 o 40 primos”, afirmó a la revista *Interview*.

De niño, Jaafar no soñaba con ser músico como sus tíos y tías; se imaginaba triunfando en el golf. Sin embargo, a los 12 años empezó a sentir inclinación por el canto y el baile, justo un año antes del fallecimiento de su tío más famoso.

Su carrera musical comenzó formalmente en 2019 con el lanzamiento de su primer tema, *Got Me Singing*. Participó en proyectos vinculados al clan Jackson, como *The Jacksons: Next Generation* y el video musical de *Love One Another*, de Tito Jackson.

El proceso de casting para la película *Michael*, dirigida por Antoine Fuqua (*Día de entrenamiento*), duró dos años, ya que buscaban a alguien que realmente convenciera para interpretar al Rey del Pop. Graham King, productor de *Bohemian Rhapsody*, llamó a Jaafar para ofrecerle una prueba, tras adquirir los derechos para la biografía de Michael. El principal desafío era que Jaafar no tenía experiencia en actuación más allá de alguna presentación escolar en Los Ángeles.

Antes de la prueba, Jaafar se preparó intensamente durante casi dos años con un coach de actuación, además de practicar las coreografías emblemáticas de su tío. Cuando finalmente consiguió el papel, mantuvo el secreto durante un año, incluso evitando reproducir el característico grito de Michael frente a su familia.

“Nadie de mi familia supo nada durante un año entero. Lo mantuve en secreto hasta que me sentí lo suficientemente cómodo para compartirlo”, contó recientemente a *Interview*.

Hasta entonces, Jaafar había llevado una vida privada alejada de los medios, probablemente porque no era conocido. En enero de 2023 abrió su cuenta en Instagram, y ese mismo mes reveló al mundo que había sido elegido para interpretar a Michael.

“Me siento halagado y honrado de ponerme en la piel de mi tío Michael para contar su historia. Para todos los fans alrededor del mundo, nos veremos muy pronto”, expresó.

Desde entonces, sus publicaciones en redes sociales —donde reúne más de 628.000 seguidores— están dedicadas principalmente a la película.

En cuanto a su vida personal, Jaafar mantiene una relación de diez años con la cantante Maddie Simpson, quien lo acompañó en las premieres del filme. Maddie tiene un crédito actoral en un episodio de la serie *Austin & Alley*, de Disney, en 2013.

La primera escena que grabó Jaafar fue el videoclip de *Bad*, original dirigido por Martin Scorsese. En la filmación trabajó con los coreógrafos Rich y Tone Talauega, históricos colaboradores de Michael. El maquillaje estuvo a cargo de Bill Corso, ganador de un Oscar por su trabajo en *Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados*.

Jaafar no ha hecho referencia pública alguna sobre las acusaciones de abuso sexual que enfrentó su tío. Asegura que no tuvo una relación cercana con Michael, por lo que se sumergió en los escritos personales de éste, como textos, poemas, mantras y afirmaciones, que marcaron un punto de inflexión en su preparación: “Empecé a hacer lo mismo, escribiendo en paredes y espejos”, comentó.

Sobre el proceso de caracterización, añadió: “Empecé con la voz, luego con los gestos y los movimientos”. La película ya se puede ver en más de 280 salas de cine en Argentina.