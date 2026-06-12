¿Ja o je?: cómo debe escribirse la risa, según la Real Academia Española

En la era de las redes sociales, los mensajes instantáneos y los chats permanentes, escribir una risa se ha convertido en una práctica cotidiana. Sin embargo, pocos conocen que la Real Academia Española (RAE) establece una forma correcta para representar la risa por escrito.

Aunque expresiones como «jajaja», «jeje» o incluso «haha» son habituales en internet, la institución encargada de velar por las normas del español precisa una serie de reglas sobre cómo debe escribirse la risa.

La RAE señala que la forma adecuada de representar la risa es: «ja, ja, ja». Es decir, siempre empleando la expresión «ja» y separando cada interjección con comas. Esta recomendación responde a la pronunciación, ya que cada «ja» posee su propio acento prosódico, y las comas ayudan a reflejar mejor el ritmo natural de la risa. Escribir todo junto como «jajaja» modificaría la pronunciación teórica y no reproduciría con exactitud el sonido de una carcajada real.

Una duda común surge por la influencia del inglés, donde es habitual el uso de «haha». La RAE recuerda que en español la letra «h» es muda y no tiene valor fonético en este tipo de expresiones, por lo que la risa debe representarse con la letra «j», cuyo sonido sí imita la exhalación característica de la risa.

Aunque «ja, ja, ja» es la forma recomendada, el español admite otras variantes para expresar la risa en texto o chat, siempre que respeten la lógica fonética del idioma. Por ejemplo:

– «Je, je, je» puede transmitir ironía o picardía.

– «Ji, ji, ji» suele asociarse a una risa más contenida o traviesa.

– «Jo, jo, jo» está vinculado popularmente a la risa de Papá Noel.

– «Ju, ju, ju» puede expresar una risa misteriosa o burlona.

Respecto al clásico «jajaja», pese a la recomendación formal de la RAE, la escritura continua de la risa es una costumbre ampliamente aceptada en el lenguaje digital. En conversaciones informales y redes sociales, expresiones como «jajaja», «jejeje» o «jijiji» son frecuentes y generalmente no generan problemas de comprensión.

Por ello, aunque la RAE propone una forma más precisa desde el punto de vista lingüístico, reconoce que estas variantes forman parte de los usos cotidianos de los hablantes.