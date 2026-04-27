«It: Welcome to Derry»: qué se sabe de la temporada 2 y qué adelantó Andy Muschietti, el argentino detrás de la serie

El universo de *It* continúa expandiéndose y ya hay novedades concretas sobre el futuro de *It: Welcome to Derry*. Su creador, el argentino Andy Muschietti, confirmó que la segunda temporada está en desarrollo y adelantó algunos detalles sobre lo que se viene.

En una reciente entrevista con *Deadline*, el director reveló que el equipo ya comenzó a trabajar en la producción de esta nueva entrega. Sin revelar demasiada información, en parte por cuestiones de confidencialidad, Muschietti aseguró que el proyecto avanza y que el proceso creativo está en marcha.

“Estamos trabajando en eso ahora mismo y es divertidísimo”, afirmó, dejando en claro que la continuación de la serie es una realidad en desarrollo.

La serie funciona como precuela de las películas basadas en la novela de Stephen King y explora los orígenes del terror en el pueblo de Derry, así como el trasfondo de la entidad conocida como Pennywise. En ese sentido, la intención es profundizar aún más en la mitología creada por el autor.

Uno de los datos más relevantes que aportó Muschietti es que la nueva temporada cambiará de época y estará ambientada en 1935, lo que permitirá explorar eventos previos a los ya mostrados en la primera entrega.

Este salto temporal tiene un propósito claro: desarrollar historias que ya estaban insinuadas en la novela original de King y que forman parte de los misterios más oscuros de Derry.

En particular, la trama estará centrada en un violento episodio vinculado a una banda criminal conocida como la Bradley Gang, lo que sumará una nueva capa narrativa al terror que afecta a la ciudad.

“Para quienes hayan leído los libros, probablemente la banda de Bradley les suene familiar. Era una banda de atracadores de bancos que, no por casualidad, sino porque iban de camino a algún sitio y se detuvieron en Derry para comprar munición, ocurrió algo terrible”, explicó el director.

Agregó además: “La banda de Bradley está basada en la banda de Brady, un grupo real de ladrones que fueron ejecutados en las calles de Bangor, Maine. Ahora no estamos creando el evento, pero el gran paroxismo de violencia en este caso será la masacre de la banda de Bradley”.

Hasta el momento, la segunda temporada no tiene fecha de estreno definida. Sin embargo, Muschietti aclaró que el desarrollo del proyecto dependerá de que la historia cumpla con las expectativas, y reiteró que el proceso lleva tiempo porque buscan “hacerlo bien”.

“Es fascinante, porque lo más divertido de esta etapa de desarrollo es que nos enfrentamos a una época como la de la Gran Depresión, que cambia drásticamente el panorama. No hay ninguna comodidad suburbana: el típico cliché de los niños que viven en los suburbios, andan en bicicleta y de repente uno de ellos desaparece, no se parece en nada a esto. Esto ocurre en 1935. Es una situación muy grave. La gente es muy pobre y lucha por sobrevivir, así que la situación será muy diferente”, concluyó.