“It: Welcome to Derry”, episodio 4 en HBO Max: cuándo sale, horario de estreno por país, de qué trata y todo sobre el nuevo capítulo

La pesadilla de Derry continúa, y los fanáticos del terror están de suerte. HBO Max estrenará este fin de semana el cuarto episodio de «It: Welcome to Derry», la serie de terror del momento que busca explicar los orígenes del mal en el pueblito de Maine y de dónde viene Pennywise, el payaso bailarín.

La serie, que debutó el pasado 26 de octubre con un primer capítulo brutal y desconcertante, ha logrado capturar la atención de los seguidores de Stephen King y del universo de Pennywise, dejando un impactante final que ha generado innumerables conversaciones en redes sociales.

¿Qué pasó en el capítulo 3 de «It: Welcome to Derry»? Un episodio de viajes al pasado y revelación de misterios

En el tercer episodio de «It: Bienvenidos a Derry», titulado «Ahora lo ves», la trama gira en torno a los niños que intentan reunir pruebas de la existencia de la entidad y a Dick Hallorann, quien utiliza sus habilidades psíquicas para localizarla. El episodio también incluye un flashback a 1908 que revela el encuentro del general Shaw con la criatura.

La trama de los niños:

La formación del grupo: Lilly, tras ser dada de alta del manicomio de Juniper Hill, busca reconciliarse con Ronnie. Junto con Will y Rich, decide obtener pruebas fotográficas de la entidad sobrenatural para exonerar a Hank, el padre de Ronnie, quien ha sido arrestado por los recientes asesinatos.

Encuentro en el cementerio: Rich, quien afirma tener conocimientos sobre rituales de invocación de espíritus, guía al grupo a un cementerio por la noche. El ritual pronto se complica cuando los niños son perseguidos por los fantasmas flotantes y en descomposición de sus amigos asesinados (Phil, Suzie, etc.).

Aparece Pennywise (en una foto): durante la caótica huida en bicicleta, Will se separa del grupo y se encuentra en una cripta. Toma una última fotografía de una figura que emerge de la oscuridad. Más tarde, al revelar el carrete en el cuarto oscuro, descubren horrorizados la imagen borrosa de un payaso. La primera prueba fotográfica de Pennywise en su forma más icónica.

La historia de Hallorann

Visión psíquica: el general Shaw le da a Dick Hallorann la honda que Rose usó para luchar contra la criatura en 1908, creyendo que posee un «poder totémico». Cuando Hallorann toca la honda durante un vuelo en helicóptero sobre el yacimiento arqueológico, su habilidad de «resplandor» se activa, sumergiéndolo en una aterradora visión psíquica.

Contacto con «It»: en su visión, Hallorann es transportado a las alcantarillas bajo Derry, donde ve cuerpos flotando y una vagoneta de circo con el nombre «Pennywise». Establece contacto visual directo con los brillantes ojos amarillos de la entidad, que le pregunta: «¿Quién eres?».

Advertencia: Leroy Hanlon salva a Hallorann de casi caer del helicóptero. Más tarde, le advierte a Sha que eso «no debía vernos», lo que indica que su misión de convertir a la criatura en un arma se ha vuelto mucho más peligrosa.

El episodio 4 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará este domingo 16 de noviembre y se transmitirá por HBO Max. A su vez, el nuevo capítulo se estrenará el mismo día en el canal de HBO.

Los chicos de Derry intentando averiguar «qué es eso», aquello que los aterra y es culpable de la masacre en el Capitol Theatre. Foto: HBO Max

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de «It: Welcome to Derry»? El horario de estreno por país

Para los fanáticos Estados Unidos, América Latina y otras regiones del mundo, es crucial saber que los horarios de estreno varían por zona horaria. En USA, el episodio 4 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará el domingo 16 de noviembre a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

Bert, la tortuga, es un recordatorio constate que hay que «agacharse y cubrirse» no solo de las bombas nucleares, sino -también- del mal que acecha en Derry. Foto: HBO Max

A continuación, todos los horarios por país para el nuevo episodio de «It: Bienvenidos a Derry»:

Estados Unidos (Costa Este): 9:00 p.m. (ET)

Estados Unidos (Costa Oeste): 6:00 p.m. (PT).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 11:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (10 de noviembre).

Para aquellos que prefieran esperar a la emisión en HBO, el episodio se transmitirá el domingo 2 de noviembre a las 9:00 p.m. ET/PT, con sus respectivos horarios ajustados para cada país.

«It: Welcome to Derry», capítulo 4: ¿De qué trata el nuevo episodio?

En el episodio 4 de It: Welcome to Derry, «The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function» («El gran aparato giratorio de la función de nuestro planeta»), la trama principal sigue a los niños que intentarán demostrar la existencia de la entidad a las autoridades, mientras que los adultos continúan sus investigaciones separadas, cada vez más peligrosas.

Dick Hallorann (Chris Chalk) seguirá teniendo un papel trascendental en el nuevo capítulo. Previamente, advirtió a sus superiores sobre «It», pero lo ignoraron. Foto: HBO Max

Los niños, tras haber logrado la primera fotografía de Pennywise, pretenden usar esta prueba para exonerar al padre de Ronnie, Hank, quien se encuentra encarcelado por una serie de asesinatos recientes. Este esfuerzo podría involucrar a la madre de Will en la batalla legal contra Hank, lo que tensaría su relación con su esposo, el actual alcalde de Derry.

El grupo también se enfrentará a los horrores cotidianos de la infancia en Derry, cuando una cruel broma dirigida a Lilly pone de manifiesto el aislamiento social y el acoso escolar de los que se alimenta la entidad.

Simultáneamente, la investigación de los adultos se intensifica. Dick Hallorann, conmocionado por su encuentro psíquico directo con la criatura durante su visión en el episodio 3, debe proceder con cautela. Él y posiblemente su pariente, Taniel, emprenderán una peligrosa búsqueda psíquica como parte de la operación militar del General Shaw para localizar y comprender a la entidad.

Uno de los flashbacks del episodio 3 de «It: Welcome to Derry» mostró el pasado del General Shaw en 1908, sus temores y, lo que podría ser, el lugar de origen del payaso Pennywise. Foto: HBO max

La advertencia de Hallorann: «No debía vernos», sugiere que la situación se ha vuelto mucho más crítica y que «It» -ahora- es consciente de la presencia de los adultos y de su intención de capturarla o usarla como arma. El episodio promete profundizar en la oscura historia de Derry, probablemente con la participación de la comunidad tribal local y de Rose, mientras los personajes se desenvuelven en una ciudad cada vez más sumida en el caos y el miedo.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 1 de «It: Welcome to Derry»?

La primera temporada de «It: Welcome to Derry» consta de ocho episodios en total, que continuarán emitiéndose los domingos en HBO y HBO Max hasta el final de temporada programado para el domingo 14 de diciembre.

Si bien quedan 5 episodios tras el estreno del capítulo 3, cada entrega promete profundizar en los misterios de Derry y los orígenes de la criatura que la aterroriza.

La serie ha sido diseñada para explorar las capas más oscuras del pueblo maldito, con cada episodio presentando al menos una secuencia terrorífica y sangrienta que dejará a los espectadores con la piel de gallina.

¿Habrán más temporadas de «It: Welcome to Derry»?

¿Respuesta corta? Un rotundo sí, y el plan es ambicioso. Los creadores Andy y Barbara Muschietti revelaron que su gran arco narrativo involucra tres temporadas, basadas principalmente en los tres ciclos más sangrientos de Pennywise, que son 1962, 1935 y 1908.

De los niños que fueron al Capital Theater para buscar respuestas de la desaparición de Matty, solo Lilly y Ronnie logran escapar de «It».

El director mencionó que existe una razón específica por la cual la historia se cuenta hacia atrás, y agregó que con la primera temporada solo están «abriendo una ventana» de la historia, que realmente se «manifestará» en las temporadas dos y tres. Esta progresión temporal regresiva permitirá a los espectadores comprender gradualmente los orígenes del mal que acecha Derry.

La serie también se enfocará en por qué Pennywise permanece en Derry cuando podría ir «a otro lugar» y por qué se aprovecha de los niños, ya que los adultos no comprenden lo que les sucede. El productor ejecutivo Jason Fuchs explicó que el plan, además de revelar el origen de Pennywise, es también explorar el origen del «pueblo maldito».

Las temporadas planeadas cubrirían eventos históricos específicos del universo de «It»: la temporada 1 explora eventos de 1962 como el incendio del Black Spot, la temporada 2 retrocedería a 1935 para abordar la masacre de la Banda Bradley, y la temporada 3 llegaría hasta 1908 con la explosión de Kitchener Ironworks.

¿De qué trata «It: Welcome to Derry»? La terrorífica serie de HBO Max que busca explicar los orígenes de Pennywise

Ambientada en el mundo del universo de «It» de Stephen King, «Welcome to Derry» fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs, con Muschietti dirigiendo múltiples episodios. La serie funciona como precuela directa de las exitosas películas «It» (2017) e «It: Capítulo Dos» (2019).

Cada 27 años, Pennywise despierta para sembrar el caos en Derry, Maine. En «It: Capítulo Uno», el monstruo despierta en 1989 y se enfrenta por primera vez al Club de los Perdedores. «It: Welcome to Derry» sigue el ciclo de matanzas que tuvo lugar antes de las películas, ambientado en 1962. Esta ubicación temporal permite explorar una generación anterior de habitantes de Derry que también enfrentaron el horror

El último tráiler de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

La serie comienza a rastrear los orígenes de «It»: cómo llegó a Derry, por qué está allí y por qué insiste en aterrorizar a los habitantes del pueblo. Pero lo que distingue a «Welcome to Derry» de otras series de terror es que es verdaderamente una serie de terror, con cada episodio presentando al menos una pieza central espantosa y horrible.

El reparto incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Blake Cameron James, Arian S. Cartaya, Amanda Christine, Matilda Lawler, Clara Stack, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, además de Bill Skarsgård retomando su siniestro papel de Pennywise de las películas.

El opening de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

Los creadores han señalado que querían entender más sobre esta criatura y por qué se comporta de la manera en que lo hace, por qué eligió a Derry como su territorio de caza permanente, y por qué se siente tan atraída por Pennywise el Payaso Bailarín como su manifestación favorita. Esto se traduce en un tono diferente para los sustos de Pennywise: es más visceral, más terrorífico, y ciertamente más sangriento y brutal que lo que hemos visto en las películas.

La serie no solo promete terror puro, sino también un comentario social profundo. El primer episodio ya ha explorado el racismo y la injusticia social en la Derry de los años 60, elementos que Stephen King tejió magistralmente en su novela original. La llegada del Mayor Leroy Hanlon y su familia a un pueblo predominantemente blanco establece un contexto histórico importante que añade capas de significado a la narrativa de horror.

«It: Welcome to Derry», la serie que explora los orígenes de Pennywise y el mal en el pueblito de Maine.

Prepárense para una experiencia que desafía las expectativas y no teme sorprender con giros narrativos impactantes. En Derry, nadie está a salvo, y esta es solo la primera parada en un viaje aterrador a través de las décadas más oscuras de este pueblo maldito.