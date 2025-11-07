“It: Welcome to Derry”, episodio 3 en HBO Max: cuándo sale, horario de estreno por país, de qué trata y todo sobre el nuevo capítulo

La pesadilla de Derry continúa, y los fanáticos del terror están de suerte. HBO Max estrenará este fin de semana el tercer episodio de «It: Welcome to Derry», la serie de terror del momento que busca explicar los orígenes del mal en el pueblito de Maine y de dónde viene Pennywise, el payaso bailarín.

La serie, que debutó el pasado 26 de octubre con un primer capítulo brutal y desconcertante, ha logrado capturar la atención de los seguidores de Stephen King y del universo de Pennywise, dejando un impactante final que ha generado innumerables conversaciones en redes sociales.

El segundo capítulo, que transcurre en la Derry de la década de 1960, se centró en las sangrientas secuelas que dejó la masacre en el Capitol Theatre, además de ahondar en los miedos más profundos de Lilly (Clara Stack) y Ronnie (Amanda Christine).

A diferencia del primer episodio que fue un shock para la audiencia y un claro mensaje de que «en Derry nadie está a salvo», el segundo tuvo un foco más psicológico ya que buscó profundizar en los temores de ambas chicas y el desarrollo de los otros personajes de la trama.

El episodio 3 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará este 9 de noviembre y se transmitirá por HBO Max. Salvo el capítulo 2 que tuvo un adelanto por Halloween, la serie vuelve a su cronograma de emisión habitual.

El nuevo episodio elevará la barra de lo paranormal y se enfocará en investigar los eventos extraños en Derry. Foto: HBO Max

Alternativamente, el episodio también se transmitirá por la señal de cable de HBO el domingo 2 de noviembre, como estaba programado originalmente. Además del factor Halloween, esta estrategia de doble lanzamiento permite que los suscriptores de streaming disfruten del contenido antes, mientras que aquellos que prefieren la televisión tradicional podrán verlo en su horario habitual.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de «It: Welcome to Derry»? El horario de estreno por país

Para los fanáticos en América Latina y otras regiones del mundo, es crucial saber que los horarios de estreno varían por zona horaria. En Estados Unidos, el episodio 3 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará el domingo 9 de noviembre a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

Los chicos llegan al cementerio de Derry para realizar sus investigaciones. Foto: HBO Max

A continuación, todos los horarios por país para el nuevo episodio de «It: Bienvenidos a Derry»:

Estados Unidos (Costa Este): 9:00 p.m. (ET)

Estados Unidos (Costa Oeste): 6:00 p.m. (PT).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (10 de noviembre).

Para aquellos que prefieran esperar a la emisión en HBO, el episodio se transmitirá el domingo 2 de noviembre a las 9:00 p.m. ET/PT, con sus respectivos horarios ajustados para cada país.

«It: Welcome to Derry», capítulo 3: ¿De qué trata el nuevo episodio?

«Now You See It», el episodio 3 de «It: Bienvenidos a Derry», intensifica el horror psicológico a medida que el pueblo se convierte en un crisol de mundos en colisión: secretos militares y magia ancestral. El capítulo gira en torno al General Shaw, cuya desesperación por obtener respuestas lo empuja a expandir su misión encubierta. Tras un críptico descubrimiento que solo genera más preguntas, despliega un helicóptero para una frenética búsqueda aérea de un nuevo e inquietante sitio de excavación. La magnitud de la operación subraya la gravedad de lo que el ejército cree estar cazando, o conteniendo.

Dick Hallorann (Chris Chalk) también tendrá un papel trascendental en el episodio ya que los militares continúan con sus investigaciones en Derry. Foto: HBO Max

Simultáneamente, el episodio se sumerge de lleno en los elementos sobrenaturales que definen el universo King. Rose, una voz fundamental dentro de la comunidad, asiste a una reunión tribal crucial. Las actividades militares no son solo un problema logístico; son una afrenta espiritual, preparando el escenario para un conflicto arraigado en la historia y la tierra misma.

Pero -quizás- el horror más visceral pertenece a los residentes más jóvenes de Derry. Ronnie, Lilly, Will y Rich, unidos por un terror compartido y la necesidad de pruebas, se embarcan en una peligrosa misión. Impulsados por la desesperada esperanza de documentar la actividad paranormal que acecha sus vidas, realizan un peligroso ritual para convocar a un Orixá.

Los habitantes del pueblo de Derry presienten que algo no está bien. Foto: HBAO MAX

Este acto de desafío contra lo desconocido rápidamente se convierte en una pesadilla. La sinopsis adelanta una secuencia diseñada para meterse bajo la piel incluso de los más curtidos fanáticos del horror, prometiendo una experiencia verdaderamente terrorífica que dejará a los personajes -y a la audiencia- conmocionados.

El episodio teje magistralmente paranoia política, poderío militar y un horror cósmico y ancestral. Los espectadores deben prepararse para un episodio que no solo construye el mundo de Derry, sino que también cumple con el terror trepidante por el que la franquicia es conocida.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 1 de «It: Welcome to Derry»?

La primera temporada de «It: Welcome to Derry» consta de ocho episodios en total, que continuarán emitiéndose los domingos en HBO y HBO Max hasta el final de temporada programado para el domingo 14 de diciembre.

Si bien quedan 5 episodios tras el estreno del capítulo 3, cada entrega promete profundizar en los misterios de Derry y los orígenes de la criatura que la aterroriza.

Los chicos realizan un ritual Orixá para encontrar respuestas de los eventos extraños y el mal que acecha en Derry.

La serie ha sido diseñada para explorar las capas más oscuras del pueblo maldito, con cada episodio presentando al menos una secuencia terrorífica y sangrienta que dejará a los espectadores con la piel de gallina.

¿Habrán más temporadas de «It: Welcome to Derry»?

¿Respuesta corta? Un rotundo sí, y el plan es ambicioso. Los creadores Andy y Barbara Muschietti revelaron que su gran arco narrativo involucra tres temporadas, basadas principalmente en los tres ciclos más sangrientos de Pennywise, que son 1962, 1935 y 1908.

El director mencionó que existe una razón específica por la cual la historia se cuenta hacia atrás, y agregó que con la primera temporada solo están «abriendo una ventana» de la historia, que realmente se «manifestará» en las temporadas dos y tres. Esta progresión temporal regresiva permitirá a los espectadores comprender gradualmente los orígenes del mal que acecha Derry.

De los niños que fueron al Capital Theater para buscar respuestas de la desaparición de Matty, solo Lilly y Ronnie logran escapar de «It».

La serie también se enfocará en por qué Pennywise permanece en Derry cuando podría ir «a otro lugar» y por qué se aprovecha de los niños, ya que los adultos no comprenden lo que les sucede. El productor ejecutivo Jason Fuchs explicó que el plan, además de revelar el origen de Pennywise, es también explorar el origen del «pueblo maldito».

Las temporadas planeadas cubrirían eventos históricos específicos del universo de «It»: la temporada 1 explora eventos de 1962 como el incendio del Black Spot, la temporada 2 retrocedería a 1935 para abordar la masacre de la Banda Bradley, y la temporada 3 llegaría hasta 1908 con la explosión de Kitchener Ironworks.

¿De qué trata «It: Welcome to Derry»? La terrorífica serie de HBO Max que busca explicar los orígenes de Pennywise

Ambientada en el mundo del universo de «It» de Stephen King, «Welcome to Derry» fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs, con Muschietti dirigiendo múltiples episodios. La serie funciona como precuela directa de las exitosas películas «It» (2017) e «It: Capítulo Dos» (2019).

Cada 27 años, Pennywise despierta para sembrar el caos en Derry, Maine. En «It: Capítulo Uno», el monstruo despierta en 1989 y se enfrenta por primera vez al Club de los Perdedores. «It: Welcome to Derry» sigue el ciclo de matanzas que tuvo lugar antes de las películas, ambientado en 1962. Esta ubicación temporal permite explorar una generación anterior de habitantes de Derry que también enfrentaron el horror.

El último tráiler de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

La serie comienza a rastrear los orígenes de «It»: cómo llegó a Derry, por qué está allí y por qué insiste en aterrorizar a los habitantes del pueblo. Pero lo que distingue a «Welcome to Derry» de otras series de terror es que es verdaderamente una serie de terror, con cada episodio presentando al menos una pieza central espantosa y horrible.

El reparto incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Blake Cameron James, Arian S. Cartaya, Amanda Christine, Matilda Lawler, Clara Stack, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, además de Bill Skarsgård retomando su siniestro papel de Pennywise de las películas.

Los creadores han señalado que querían entender más sobre esta criatura y por qué se comporta de la manera en que lo hace, por qué eligió a Derry como su territorio de caza permanente, y por qué se siente tan atraída por Pennywise el Payaso Bailarín como su manifestación favorita. Esto se traduce en un tono diferente para los sustos de Pennywise: es más visceral, más terrorífico, y ciertamente más sangriento y brutal que lo que hemos visto en las películas.

La serie no solo promete terror puro, sino también un comentario social profundo. El primer episodio ya ha explorado el racismo y la injusticia social en la Derry de los años 60, elementos que Stephen King tejió magistralmente en su novela original. La llegada del Mayor Leroy Hanlon y su familia a un pueblo predominantemente blanco establece un contexto histórico importante que añade capas de significado a la narrativa de horror.

«It: Welcome to Derry», la serie que explora los orígenes de Pennywise y el mal en el pueblito de Maine.

Prepárense para una experiencia que desafía las expectativas y no teme sorprender con giros narrativos impactantes. En Derry, nadie está a salvo, y esta es solo la primera parada en un viaje aterrador a través de las décadas más oscuras de este pueblo maldito.