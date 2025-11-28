“It: Welcome to Derry”, capítulo 6 en HBO Max: cuándo sale, horario de estreno por país, de qué trata y todo sobre el nuevo episodio

La pesadilla de Derry continúa, y los fanáticos del terror están de suerte. HBO Max estrenará este fin de semana el cuarto episodio de «It: Welcome to Derry», la serie de terror del momento que busca explicar los orígenes del mal en el pueblito de Maine y de dónde viene Pennywise, el payaso bailarín.

Derry’s been turned upside down. #ITWelcomeToDerry pic.twitter.com/yVtYl0r9lw

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) November 26, 2025

La serie, que debutó el pasado 26 de octubre con un primer capítulo brutal y desconcertante, ha logrado capturar la atención de los seguidores de Stephen King y del universo de Pennywise, dejando un impactante final que ha generado innumerables conversaciones en redes sociales.

¿Qué pasó en el capítulo 5 de «It: Welcome to Derry»? Pennywise se robó el protagonismo

Las historias de los niños, el ejército y otros adultos clave convergieron en las cloacas de Derry en el episodio 5 de «It: Welcome to Derry», culminando con la icónica y terrorífica aparición de Pennywise el Payaso Bailarín.

Todo comienza como una gran artimaña orquestada por «It». Matty Clements, el amigo desaparecido de los niños, aparentemente regresa y los convence de ir a las cloacas para rescatar a Phil. Para calmar su miedo, los niños toman pastillas de la madre de Lilly, lo que solo los desinhibe. En el interior, descubren la terrible verdad: los cadáveres de Teddy, Susie y Phil flotan en el agua. Matty se revela como una manifestación de la entidad, que se transforma en Pennywise y los persigue.

Los niños, guiados a las alcantarillas por un supuesto Matty Clements, están por descubrir el verdadero terror de Derry. Foto: HBO Max

Simultáneamente, un escuadrón militar (incluyendo a Leroy Hanlon, Pauly Russo y Dick Hallorann) ingresa a las cloacas a través del pozo en la infame Casa de Neibolt. El General Shaw planea usar a la entidad como un activo de la Guerra Fría, pero el guía nativo americano, Taniel, está trabajando con su tía Rose para tenderles una trampa y escapar.

La operación militar se vuelve un caos cuando Pennywise ataca a los soldados, manifestándose como el Tío Sam y como la esposa de Leroy, Charlotte. Durante la confusión, los niños se encuentran con Leroy y Pauly. Leroy, engañado por una ilusión anterior, confunde a su propio hijo, Will, con otra manifestación y se prepara para disparar. Pauly se interpone y recibe la bala, sacrificando su vida para salvar a Will.

El fantasma de Pauly deambula en los bosques de Derry tras sacrificarse en las alcantarillas. Foto: HBO Max

Mientras tanto, Lilly es acorralada por Pennywise, pero la criatura es detenida y repelida por un fragmento brillante de meteorito que se le cae a Taniel, y que Lilly recoge. En la superficie, Hank Grogan escapa de un accidente de autobús de la prisión y se refugia con su amante secreta, Ingrid Kersh. El episodio termina con Hallorann emergiendo de las cloacas tras ser torturado psíquicamente por «It», viendo al fantasma de Pauly.

El episodio 6 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará este domingo 30 de noviembre y se transmitirá por HBO Max. A su vez, el nuevo capítulo se estrenará el mismo día en el canal de HBO.

Your worst nightmare. #ITWelcomeToDerry pic.twitter.com/pLHPKEYCWv

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) November 25, 2025

¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de «It: Welcome to Derry»? El horario de estreno por país

Para los fanáticos Estados Unidos, América Latina y otras regiones del mundo, es crucial saber que los horarios de estreno varían por zona horaria. En USA, el episodio 6 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará el domingo 30 de noviembre a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

A continuación, todos los horarios por país para el nuevo episodio de «It: Bienvenidos a Derry»:

Estados Unidos (Costa Este): 9:00 p.m. (ET)

Estados Unidos (Costa Oeste): 6:00 p.m. (PT).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 11:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (17 de noviembre).

Bill Skarsgård como Pennywise en el episodio 6 de «It: Welcome to Derry». Foto: HBO Max

Obviamente, el mismo día, el capítulo 6 también se estrenará el mismo día en el canal de HBO a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

«It: Welcome to Derry», capítulo 6: ¿De qué trata el nuevo episodio?

En el episodio 6 de It: Welcome to Derry, «In the Name of the Father» («En el nombre del padre»), la ciudad de Derry es sacudida por las devastadoras consecuencias de los encuentros en las cloacas, mientras el control de la entidad sobrenatural se intensifica.

Los niños de Derry comienzan a notar qué, debajo de las alcantarillas de Derry, hay algo más que sólo agua. Foto: HBO Max

El punto más trágico del episodio es el sacrificio de Pauly, quien salta delante de la bala que Leroy dispara, salvando a su hijo Will. El impacto de este evento desata las habilidades psíquicas latentes de Dick Hallorann. Al salir de las cloacas, es visitado por el fantasma de Pauly, una señal de que su «caja de seguridad» psíquica ha sido abierta a la fuerza por «It».

Lilly y los otros niños siguen navegando el aterrador sistema de cloacas. Tras descubrir los restos de Phil, Suzie y Teddy, Lilly encuentra una daga brillante que parece repeler a Pennywise, sugiriendo un arma potencial contra la entidad.

El capítulo 6 de «It: Welcome to Derry» explorará más en el pasado de Robert «Bob» Gray, el hombre que inspiró a «It» a tomar la forma del payaso Pennywise. Foto: HBO Max

Las tensiones militares aumentan. El General Shaw redobla sus esfuerzos para controlar a «It», jurando actuar contra Taniel y la tribu. Por otro lado, la narrativa explora la historia de Bob Gray, la persona humana de Pennywise, y su compleja relación con su hija, Iris (conocida como la niña «Periwinkle» en su acto).

A medida que la presencia militar y la entidad sobrenatural chocan, las distintas tramas se entrelazan, empujando a cada personaje más profundamente en el peligroso corazón del horror de Derry.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 1 de «It: Welcome to Derry»?

La primera temporada de «It: Welcome to Derry» consta de ocho episodios en total, que continuarán emitiéndose los domingos en HBO y HBO Max hasta el final de temporada programado para el domingo 14 de diciembre.

Si bien quedan 3 episodios, cada entrega promete profundizar en los misterios de Derry y los orígenes de la criatura que la aterroriza.

it: welcome to derry (2025) pic.twitter.com/IX46aqjEPW

— 𝚋𝚛𝚘𝚠𝚜𝚎 𝚑𝚘𝚛𝚛𝚘𝚛 (@BrowseHorror) November 18, 2025

La serie ha sido diseñada para explorar las capas más oscuras del pueblo maldito, con cada episodio presentando al menos una secuencia terrorífica y sangrienta que dejará a los espectadores con la piel de gallina.

¿Habrán más temporadas de «It: Welcome to Derry»?

¿Respuesta corta? Un rotundo sí, y el plan es ambicioso. Los creadores Andy y Barbara Muschietti revelaron que su gran arco narrativo involucra tres temporadas, basadas principalmente en los tres ciclos más sangrientos de Pennywise, que son 1962, 1935 y 1908.

De los niños que fueron al Capital Theater para buscar respuestas de la desaparición de Matty, solo Lilly y Ronnie logran escapar de «It».

El director mencionó que existe una razón específica por la cual la historia se cuenta hacia atrás, y agregó que con la primera temporada solo están «abriendo una ventana» de la historia, que realmente se «manifestará» en las temporadas dos y tres. Esta progresión temporal regresiva permitirá a los espectadores comprender gradualmente los orígenes del mal que acecha Derry.

La serie también se enfocará en por qué Pennywise permanece en Derry cuando podría ir «a otro lugar» y por qué se aprovecha de los niños, ya que los adultos no comprenden lo que les sucede. El productor ejecutivo Jason Fuchs explicó que el plan, además de revelar el origen de Pennywise, es también explorar el origen del «pueblo maldito».

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) November 18, 2025

Las temporadas planeadas cubrirían eventos históricos específicos del universo de «It»: la temporada 1 explora eventos de 1962 como el incendio del Black Spot, la temporada 2 retrocedería a 1935 para abordar la masacre de la Banda Bradley, y la temporada 3 llegaría hasta 1908 con la explosión de Kitchener Ironworks.

¿De qué trata «It: Welcome to Derry»? La terrorífica serie de HBO Max que busca explicar los orígenes de Pennywise

Ambientada en el mundo del universo de «It» de Stephen King, «Welcome to Derry» fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs, con Muschietti dirigiendo múltiples episodios. La serie funciona como precuela directa de las exitosas películas «It» (2017) e «It: Capítulo Dos» (2019).

Cada 27 años, Pennywise despierta para sembrar el caos en Derry, Maine. En «It: Capítulo Uno», el monstruo despierta en 1989 y se enfrenta por primera vez al Club de los Perdedores. «It: Welcome to Derry» sigue el ciclo de matanzas que tuvo lugar antes de las películas, ambientado en 1962. Esta ubicación temporal permite explorar una generación anterior de habitantes de Derry que también enfrentaron el horror.

Video

El último tráiler de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

La serie comienza a rastrear los orígenes de «It»: cómo llegó a Derry, por qué está allí y por qué insiste en aterrorizar a los habitantes del pueblo. Pero lo que distingue a «Welcome to Derry» de otras series de terror es que es verdaderamente una serie de terror, con cada episodio presentando al menos una pieza central espantosa y horrible.

El reparto incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Blake Cameron James, Arian S. Cartaya, Amanda Christine, Matilda Lawler, Clara Stack, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, además de Bill Skarsgård retomando su siniestro papel de Pennywise de las películas.

El opening de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

Los creadores han señalado que querían entender más sobre esta criatura y por qué se comporta de la manera en que lo hace, por qué eligió a Derry como su territorio de caza permanente, y por qué se siente tan atraída por Pennywise el Payaso Bailarín como su manifestación favorita. Esto se traduce en un tono diferente para los sustos de Pennywise: es más visceral, más terrorífico, y ciertamente más sangriento y brutal que lo que hemos visto en las películas.

La serie no solo promete terror puro, sino también un comentario social profundo. El primer episodio ya ha explorado el racismo y la injusticia social en la Derry de los años 60, elementos que Stephen King tejió magistralmente en su novela original. La llegada del Mayor Leroy Hanlon y su familia a un pueblo predominantemente blanco establece un contexto histórico importante que añade capas de significado a la narrativa de horror.

«It: Welcome to Derry», la serie que explora los orígenes de Pennywise y el mal en el pueblito de Maine.

Prepárense para una experiencia que desafía las expectativas y no teme sorprender con giros narrativos impactantes. En Derry, nadie está a salvo, y esta es solo la primera parada en un viaje aterrador a través de las décadas más oscuras de este pueblo maldito.