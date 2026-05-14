iPhone: el error que muchos cometen y hace que la batería se agote más rápido

Los iPhone han sido históricamente cuestionados por la capacidad y gestión de su batería. En la búsqueda de maximizar la autonomía y evitar cargar el teléfono varias veces al día, los usuarios cometen errores comunes, entre ellos, el uso incorrecto del WiFi.

Desde el Centro de Control del iPhone es posible desactivar las conexiones inalámbricas con facilidad, lo que parece una solución para ahorrar batería. Sin embargo, en dispositivos Apple esta acción es engañosa: la conexión no se apaga completamente y el sistema continúa consumiendo energía en segundo plano.

Este comportamiento se mantiene desde iOS 11, cuando Apple modificó el funcionamiento de los accesos rápidos. Desde entonces, al tocar el ícono de WiFi, el teléfono solo se desconecta de la red actual, pero mantiene activa la interfaz inalámbrica.

Aunque el usuario crea no estar conectado a una red inalámbrica, el iPhone sigue utilizando el módulo WiFi para tareas como la búsqueda de redes disponibles, la gestión de conexiones conocidas y el soporte a funciones del sistema como AirDrop o la mejora en la precisión de la ubicación.

Este funcionamiento no genera un gasto elevado por sí solo, pero sí un consumo constante que, en jornadas de uso intensivo o en dispositivos con baterías degradadas, puede afectar notablemente la autonomía.

El problema radica en la forma en que se desactiva la conexión: el acceso rápido del Centro de Control no la apaga por completo, sino que la deja en un estado intermedio. El sistema detiene temporalmente las conexiones automáticas, pero sigue operando en segundo plano.

Para apagar el WiFi completamente es necesario ingresar a Ajustes y desactivarlo desde ese menú, un paso adicional que muchos usuarios omiten por comodidad.

El impacto de este tipo de configuraciones depende en gran medida del estado de la batería. Con el tiempo, las baterías de ion de litio pierden capacidad y eficiencia, lo que reduce la autonomía diaria. En los iPhone, esta información se puede consultar en el apartado “Salud de la batería”, donde se indica el porcentaje de capacidad máxima respecto al estado original. Por debajo del 80%, es común que el dispositivo requiera más de una carga diaria, incluso con un uso moderado.

Más allá del WiFi, existen otros factores que explican por qué un iPhone puede quedarse sin energía antes de lo esperado. La pantalla, especialmente con alto brillo, sigue siendo el componente que más demanda energía. A esto se suman las aplicaciones que trabajan en segundo plano, los servicios de ubicación, el Bluetooth y la conexión constante a redes móviles en zonas de baja señal.

También influyen las funciones automáticas del sistema, como la actualización de aplicaciones o la sincronización en la nube, muchas veces operando sin que el usuario lo perciba.

Optimizar la batería no requiere cambios drásticos, sino ajustes puntuales. Mantener el brillo en niveles moderados, limitar las aplicaciones que se actualizan en segundo plano y controlar el uso de la ubicación son medidas básicas. De igual forma, configurar correctamente el WiFi evita un consumo innecesario que suele pasar desapercibido.

Otra recomendación es utilizar el modo de bajo consumo en momentos clave, especialmente cuando la batería baja del 20%, y evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas, ya que afectan directamente su rendimiento.

Una alternativa para evitar el consumo constante de energía por el WiFi es automatizar su encendido y apagado. La aplicación nativa Atajos permite configurar acciones según la ubicación del usuario, de modo que el iPhone active el WiFi al llegar a lugares habituales, como el hogar o el trabajo, y lo desactive al salir. Así se evita que la conexión quede activa innecesariamente durante traslados o en espacios donde no se utiliza.

Tanto en iPhone como en dispositivos Android, gran parte del consumo energético depende no solo del uso visible, sino de procesos en segundo plano. Las conexiones inalámbricas son uno de los factores que más influyen en la duración de la batería.

Por ello, entender el funcionamiento real de estos accesos rápidos permite optimizar el rendimiento sin cambiar los hábitos de uso. En muchos casos, pequeños ajustes pueden extender notablemente la autonomía diaria.