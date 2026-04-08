Invitan a participar para la Copa de Robótica «Educabot»

La convocatoria ya se encuentra abierta y se extenderá hasta el próximo 10 de abril. Está destinada a equipos conformados por cinco estudiantes de entre 15 y 18 años, y no se requiere experiencia previa.



La Escuela de Robótica de Misiones invita a instituciones educativas de toda la provincia a participar de la Copa Robótica EDUCABOT 2026, una propuesta innovadora que promueve el aprendizaje tecnológico, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes de nivel secundario.

Las instituciones interesadas podrán inscribir a sus equipos a través del sitio web oficial www.coparobotica.com. La inscripción deberá ser realizada por un responsable institucional, y cada equipo deberá contar con un mentor —docente o referente educativo— con o sin experiencia en el área. Además, se valorará especialmente la conformación de equipos mixtos, promoviendo la inclusión y la diversidad en el ámbito tecnológico.

La competencia se desarrollará en cuatro etapas. La primera comenzará el 11 de abril y consistirá en desafíos online enfocados en habilidades blandas y pensamiento computacional, con una duración de una semana. La segunda etapa iniciará el 11 de mayo y estará centrada en la programación a distancia.

La tercera fase será la semifinal provincial, prevista para el mes de junio en la ciudad de Posadas. Esta instancia será presencial e incluirá un período de preparación de dos semanas, seguido de una jornada de exposición de los proyectos desarrollados. La instancia provincial será organizada por la Escuela de Robótica Misiones en conjunto con el Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación de la provincia.

En este marco, la coordinadora general de la Escuela de Robótica Misiones, Lic. Araceli Vera, destacó: “Estamos muy contentos de poder llevar adelante la instancia provincial de la Copa Robótica EDUCABOT 2026. Venimos trabajando con mucho compromiso y este evento representa una gran oportunidad para que los jóvenes misioneros se acerquen a la tecnología, desarrollen sus habilidades y vivan una experiencia educativa única. Nos entusiasma recibir a los equipos y acompañarlos en este proceso de aprendizaje y crecimiento”.

Finalmente, la gran final nacional se llevará a cabo los días 5 y 6 de agosto en la provincia de Neuquén, donde los equipos clasificados competirán por premios millonarios que serán distribuidos entre el primer, segundo y tercer puesto.

Para más información e inscripciones, visitar www.coparobotica.com.