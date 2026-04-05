Invitan a la inauguración de la 2ª Muestra Fotográfica Provincial “Héroes Misioneros en Malvinas”

La diputada provincial Carmen Méndez Asón invita a la comunidad y a los medios de comunicación a participar de la inauguración de la 2ª Muestra Fotográfica Provincial “Héroes Misioneros en Malvinas”, un espacio de memoria y reconocimiento destinado a homenajear a los veteranos y caídos misioneros en la Guerra de Malvinas.

La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 6 de abril, a las 09:00 horas, en el Hall de Acceso de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones.

La muestra propone un recorrido visual a través de imágenes que rescatan historias, testimonios y momentos significativos vinculados a los héroes misioneros que participaron del conflicto del Atlántico Sur, reafirmando el compromiso con la memoria colectiva, la soberanía nacional y el reconocimiento permanente a quienes defendieron la patria.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa busca generar un espacio de reflexión histórica y educativa, abierto a toda la comunidad, especialmente a jóvenes y estudiantes, promoviendo el valor de la memoria como herramienta de construcción ciudadana.

La inauguración contará con la presencia de autoridades provinciales, veteranos de guerra, familiares y público en general.