Investigan un violento ataque contra una adolescente en Lomas de Zamora: su resistencia la puso a salvo

Un violento episodio generó preocupación en El Olimpo, Lomas de Zamora, cuando un hombre descendió de una camioneta, abordó a una joven y forcejeó violentamente con ella hasta arrastrarla hacia el vehículo. Las cámaras de seguridad del lugar registraron la escena, donde se observa que la víctima opuso resistencia y terminó tirada sobre la calzada.

El hecho ocurrió este domingo a plena luz del día, alrededor de las 15:30, en la intersección de las calles San Martín y Pasaje Néstor Kirchner, en esta localidad del sur del conurbano bonaerense.

En las imágenes se aprecia cómo una Renault Kangoo gris detiene su marcha de golpe. El agresor baja del vehículo y se dirige directamente hacia la joven, que caminaba por la vereda, aparentemente con la intención de cometer un robo.

La joven reaccionó con firme resistencia. Durante el forcejeo, el atacante intentó arrastrarla hacia el interior de la camioneta. El video muestra cómo el hombre, que aparentemente había observado a la chica minutos antes, se abalanza sobre ella, la toma del torso y la empuja hacia el vehículo.

Sin embargo, la puerta del acompañante no se cerró por completo y, tras un feroz forcejeo, la joven logró escapar a pocos metros mientras el conductor aceleró y huyó del lugar.

Tras la difusión del video y la preocupación de los vecinos, la Policía Bonaerense inició una investigación por “averiguación de ilícito”. En la causa intervienen la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). La camioneta ya fue identificada.

Según fuentes oficiales, el sospechoso fue detenido y declaró que no hubo intento de secuestro, sino un robo que derivó en el forcejeo. Además, se confirmó que la joven no era residente de la zona, sino que había ido a visitar a su novio.

Aunque inicialmente se barajó la hipótesis de un intento de secuestro, autoridades municipales indicaron a Clarín que dicha posibilidad fue descartada y que se trató efectivamente de un intento de robo.