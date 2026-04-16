Investigan la muerte de la influencer Ashly Robinson: fue hallada sin vida en la habitación de un lujoso resort de África donde celebraba su cumpleaños

“Compartiendo la vida que soñé”, así definía su contenido la influencer Ashly Robinson a sus más de 140,000 seguidores en Instagram. Sus últimas publicaciones provenían de un lujoso resort en Zanzíbar, donde celebraba su 31° cumpleaños junto a su novio, Joe McCann.

En medio de la celebración, McCann le propuso matrimonio y Ashly dio el “sí”. Sin embargo, horas después fue hallada sin vida en su habitación. Las circunstancias de su muerte permanecen envueltas en misterio, mientras su familia lucha por esclarecer lo sucedido.

### Quién era Ashly Robinson, la influencer que falleció durante sus vacaciones en África

Conocida en redes sociales como Ashlee Jenae, esta creadora de contenido radicada en Oregon, Estados Unidos, solía compartir su afición por la moda y los viajes. “Capítulo 31 y estoy exactamente donde necesito estar”, escribió en su última publicación, acompañada de imágenes de su estadía en África, donde se la veía alimentando jirafas en su villa del famoso hospedaje Zuri Zanzíbar.

También visitó un zoológico en Kilimanjaro, Tanzania. Durante un safari a pie, filmaron juntos tomados de la mano entre leones y cebras, momento en el que él se arrodilló para pedirle matrimonio. Ashly compartió la noticia con sus seguidores: “Todavía estoy asimilando esto, en algún lugar de África”. En otra publicación agregó: “Si este es un sueño, que nadie me despierte”.

Sin embargo, tras un incidente entre ambos, mantuvieron una discusión y decidieron alojarse en habitaciones separadas.

### Detalles de la familia y las circunstancias previas

Los padres de Ashly, oriundos de Nueva Jersey, recibieron con incredulidad la noticia del fallecimiento. Yolanda Denise Endres, madre de la influencer, reveló en una entrevista con CBS News que el 8 de abril, su hija les informó por FaceTime sobre la pelea con su prometido y la decisión de hospedarse por separado.

Al día siguiente, la madre recibió una única llamada de McCann, quien dijo que Ashly se había lastimado, que la trasladaban al hospital y que estaba estable. Sin embargo, luego supieron que el incidente hospitalario había ocurrido once horas antes. La confirmación definitiva llegó mediante una llamada del hotel, donde les indicaron que la joven presentaba una marca en el cuello. Posteriormente, en un segundo hospital se determinó que la causa de muerte fue hipoxia cerebral por estrangulación y asfixia.

### La versión de Joe McCann y avances de la investigación

De acuerdo con la BBC, McCann, empresario de 45 años y fundador de una empresa de gestión de criptomonedas en Portland, Oregon, declaró ante la policía local en calidad de testigo. Según el comunicado oficial, McCann afirmó haber encontrado a su prometida inconsciente, aparentemente tras un intento de suicidio.

El jefe de policía de North Unguja, Benedict Mapujira, informó que la pareja tuvo un malentendido que llevó a la administración del hotel Zuri Zanzíbar a asignarles habitaciones separadas. El caso fue denunciado tras una alerta del personal del hotel sobre un huésped con posibles tendencias suicidas. La investigación continúa a la espera del informe médico oficial, mientras el hotel manifestó sus condolencias y aseguró su colaboración con las autoridades.

### Reacciones familiares y llamado a la transparencia

El padre de Ashly, Harry Robinson, expresó: “Nada de esto tiene sentido, simplemente no cuadra. Ella nunca mostró señales de sentirse mal, era muy querida y no vamos a dejar que esto quede en el olvido”. Señaló además que McCann no se comunicó con la familia después de aquella única llamada y que se enteraron del fallecimiento por parte del hotel.

Los padres hicieron un llamado para que la investigación sea minuciosa y transparente, destacando: “Hay cámaras en todo el complejo turístico que pueden clarificar la cronología de los hechos. Necesitamos saber la verdad y que nuestra hija vuelva a casa”. Sobre la implicación de McCann, señalaron: “No sabemos qué pasó”.

### Reacciones oficiales y próximos pasos

El Ministerio de Turismo y Patrimonio de Zanzíbar solicitó paciencia y respeto al proceso investigativo, asegurando que se respetará el debido proceso y la integridad de las partes involucradas. Por su parte, el hotel Zuri colabora plenamente con las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en Tanzania. El Departamento de Estado estadounidense confirmó la muerte de su ciudadana y ratificó que la seguridad de sus ciudadanos es prioridad.

Los investigadores locales informaron que retuvieron el pasaporte de McCann mientras continúan las diligencias y esperan los resultados de la autopsia.

En paralelo, los familiares de Ashly han iniciado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para costear su viaje a África y facilitar la participación en la investigación, logrando reunir 50,000 dólares destinados a vuelos y gastos relacionados.