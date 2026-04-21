Investigan amenaza de tiroteo en escuela Nuestra Señora de Luján en La Plata

La ciudad de La Plata se encuentra conmocionada ante una nueva amenaza de tiroteo en la escuela Nuestra Señora de Luján. La situación comenzó cuando un grupo de padres acudió a la comisaría Novena tras detectar mensajes alarmantes difundidos en redes sociales y WhatsApp.

Las publicaciones, atribuidas a una alumna de segundo año, contenían frases preocupantes como: “mañana la ayudo a la wacha de 5°”, “chau colegio, hola narcotráfico” y, la más inquietante, “Entre las dos matamos a alguien”.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía de Menores inició una investigación para determinar el alcance real de la amenaza y la responsabilidad de los estudiantes involucrados.

Este episodio se produce en un contexto delicado para la institución educativa. El pasado viernes, un alumno ingresó armado con dos réplicas al colegio y, días antes, apareció un mensaje en un baño que advertía sobre un tiroteo para el lunes próximo, acompañado de la inscripción “no es joda”.

Además, se viralizó una imagen de la alumna denunciada posando con un arma de fuego. Según fuentes policiales, el arma pertenecería a su hermano y la fotografía habría sido tomada fuera del colegio, durante una visita familiar.

Las familias identificaron a la estudiante y se contactaron con su padre, quien pidió disculpas a la comunidad a través de un audio y aseguró que su hija fue reprendida.

Frente a estos hechos, las autoridades escolares reforzaron los controles en la entrada, implementaron revisiones de mochilas y pertenencias, y convocaron a las familias para informar sobre la situación. Asimismo, notificaron de inmediato a las autoridades policiales y judiciales.

La Fiscalía de Menores, bajo la responsabilidad de Carmen Ibarra, interviene en la causa. La dirección del colegio presentó la denuncia formal, informó a los inspectores y convocó a los familiares de los alumnos involucrados.

Como medida preventiva, los estudiantes señalados no podrán asistir a la institución. Desde la conducción del establecimiento enfatizaron que “el compromiso es de todos: escuela, familia y estudiantes”.

Tanto padres como directivos señalaron la posible influencia de retos virales en redes sociales, especialmente en TikTok y WhatsApp, que incitan a simular amenazas bajo consignas como “tiroteo el viernes”. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado una relación directa con este caso.

En La Plata, las amenazas de este tipo, ya sean reales o falsas, dejaron de ser excepcionales, registrándose al menos 70 denuncias en lo que va del año.