Investigan a una oficial de policía tras viralizarse el video donde golpea a un adolescente en una escuela

Una oficial de policía de California, Estados Unidos, está siendo investigada tras difundirse un video en el que se la ve golpeando a un adolescente durante un incidente en una escuela.

El suceso ocurrió el 20 de mayo en la Escuela Secundaria Fairfield, ubicada en el condado de Solano, California. El oficial de recursos escolares James Lewis acudió a un llamado por una pelea entre estudiantes dentro del campus. Según el Departamento de Policía de Fairfield, Lewis solicitó refuerzos para ayudar a mantener el orden. Entre los agentes que respondieron se encontraba la oficial Bianca Camacho.

Durante el arresto de un joven identificado como Maurice Williams, de 16 años, Camacho lo derribó al suelo y lo golpeó repetidamente en la cara mientras forcejeaba para esposarlo. En el video grabado por la cámara corporal de la oficial, se la escucha gritar repetidamente: “Dame tus manos”.

El jefe de policía de Fairfield, Dan Marshall, reconoció que el incidente generó inquietudes en la comunidad y prometió una investigación exhaustiva. “Quiero reconocer el dolor, la preocupación y el trauma que muchas personas han sentido tras ver el video que circula en las redes sociales”, afirmó Marshall, quien pidió disculpas por lo ocurrido. Además, informó en un comunicado publicado en Facebook que una entidad externa realizará la investigación y que la oficial Camacho fue reasignada administrativamente dentro del departamento.

Marshall señaló que se evaluarán las conclusiones para determinar posibles sanciones disciplinarias, capacitaciones adicionales, mejoras o cambios en las políticas del departamento.

Por su parte, la familia de Maurice Williams aseguró que el joven sufrió dolores de cabeza y mareos tras la agresión. En una conferencia de prensa, denunciaron el trato brutal hacia el adolescente: “Le pegaban como a un perro, le tiraban del pelo”.

El caso reavivó la polémica tras la difusión de un video anterior en el que la misma oficial Camacho aparece durante un arresto en un control de tránsito, ocurrido hace un año. En aquella ocasión, Camacho detuvo a Myah Hamilton, entonces de 18 años, quien denunció un trato agresivo y uso excesivo de la fuerza.

Hamilton relató a ABC que la oficial la tomó del brazo y luego de la cabeza para sacarla de su auto mientras ella le pedía que se detuviera. “Nunca debería haber podido seguir siendo policía; los agentes son llamados para mantener la paz, no para crear más problemas”, afirmó.

El activista Berry Accius, de Voice of the Youth, calificó el comportamiento de Camacho como un patrón de agresión y uso excesivo de la fuerza, y criticó que la Policía de Fairfield permita que esto ocurra en la comunidad.