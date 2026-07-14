Investigaciones en curso tras hallazgo de pareja fallecida en Perico, Jujuy

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados en distintos sectores del canal derivador de riego de Perico, conocido popularmente como el “canal de la muerte” en Jujuy, y la Justicia avanza para determinar las causas de sus muertes.

La oficial Lorena Choque, de la Policía de la Provincia, confirmó que los familiares se presentaron ante las autoridades para acreditar el vínculo entre ambas personas y ratificar que eran pareja.

La mujer fue identificada oficialmente como Liz Daniela Vargas Coraite, de 35 años y vecina de Perico. Su cuerpo fue encontrado el sábado en la compuerta de la Finca Lamas, en Alto Verde.

Un día antes, el viernes por la tarde, se descubrió el cadáver de Sandro Vilca, de 37 años, en el paraje rural Los Lapachos, cerca del Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”. Según datos oficiales difundidos por el medio local Jujuy al Momento, el hombre presentaba una lesión en la cabeza.

Ante el avance de la investigación, la causa dejó de estar a cargo de las seccionales 58 y 60 de Perico y fue asumida íntegramente por la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones, bajo la dirección de la fiscalía a cargo de la doctora Calderón.

Durante este lunes, ambos cuerpos fueron sometidos a estudios médico-forenses en la morgue judicial de Alto Comedero. La autopsia de Sandro Vilca se realizó por la mañana, mientras que la de Liz Daniela Vargas fue efectuada durante la tarde.

Los investigadores intentan esclarecer dos aspectos clave para orientar la causa: establecer las causas exactas de las muertes y determinar si la lesión en la cabeza que presentaba Vilca fue anterior a su caída al canal o si se produjo durante el arrastre del cuerpo por el cauce de cemento.

Asimismo, los peritos buscan determinar la data y el momento preciso de los fallecimientos para reconstruir las últimas horas de vida de la pareja y esclarecer qué sucedió antes de que fueran encontrados sin vida.

Mientras avanzan las pericias, la Justicia tomó declaraciones a personas del entorno de las víctimas. Los resultados de los informes forenses serán fundamentales para determinar si se trató de una tragedia accidental o si la investigación deberá orientarse hacia un posible hecho criminal de mayor gravedad.