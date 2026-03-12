Investigación apunta a Estados Unidos por el bombardeo a una escuela en Irán

Una investigación militar preliminar citada por el diario The New York Times señala que Estados Unidos podría ser responsable del bombardeo ocurrido el 28 de febrero contra una escuela primaria en la ciudad de Minab, en Irán, donde murieron al menos 175 personas, en su mayoría niñas.



Según el informe, el ataque habría sido realizado con un misil Tomahawk y se produjo por un error en la identificación del objetivo. Las fuerzas estadounidenses habrían utilizado coordenadas de inteligencia desactualizadas para atacar una supuesta base cercana de la Guardia Revolucionaria iraní.

El lugar alcanzado por el misil había sido utilizado en el pasado como instalación militar, pero posteriormente fue convertido en un establecimiento educativo. Imágenes satelitales muestran modificaciones en el predio, como la eliminación de torres de vigilancia y la apertura de accesos para uso escolar.

Tras conocerse la información, el expresidente Donald Trump realizó declaraciones contradictorias. Inicialmente atribuyó el ataque a Irán, aunque posteriormente afirmó que no tenía suficiente información sobre lo ocurrido y que esperaría los resultados de la investigación.

La pesquisa continúa para determinar con precisión las responsabilidades y las circunstancias del bombardeo. Hasta el momento, no hay un informe oficial final publicado por el gobierno estadounidense.