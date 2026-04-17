Invertirán US$ 2.000 millones en una planta de celulosa en Corrientes, que generaría 13.000 empleos

La inversión de 2.000 millones de dólares en una planta de celulosa que generará 13.000 empleos, entre directos e indirectos, fue anunciada este jueves en Corrientes y recibió el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés. Según el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR), este proyecto «puede marcar un punto de inflexión histórico» para el sector.

La empresa Arpulp SA confirmó que la fábrica de productos de higiene se instalará en Ituzaingó y tendrá una capacidad proyectada de 800.000 toneladas anuales, lo que la posicionará entre las más grandes del mundo en su tipo. Este desarrollo amplía la escala productiva del país y envía una señal contundente sobre las condiciones reales de Argentina para atraer inversiones de gran envergadura en la economía forestal.

“Se trata de una noticia estratégica que valida las expectativas positivas respaldadas por las condiciones excepcionales del país en el sector forestoindustrial y abre una nueva etapa de desarrollo con impacto federal”, expresó CONFIAR.

### Un nuevo enfoque productivo

El proyecto estará enfocado en la producción de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, fundamental para la fabricación de productos de higiene absorbente como pañales, toallas femeninas y soluciones para la incontinencia. Este insumo, esencial en la vida cotidiana, registra una demanda global en crecimiento, impulsada por tendencias demográficas, mejoras en los estándares de higiene y la expansión de mercados.

La pasta fluff se destaca por su alta capacidad de absorción, suavidad y eficiencia en la distribución de líquidos, lo que la convierte en un componente clave para la industria sanitaria. Además, su uso se extiende a productos médicos, telas no tejidas y desarrollos vinculados al cuidado de la salud.

Producir esta celulosa en el país no solo significa sustituir importaciones, sino también posicionar a Argentina en segmentos de mayor valor agregado dentro de la cadena global.

### Divisas, empleo y desarrollo territorial

El impacto económico de una inversión de esta magnitud es significativo, no solo por el ingreso directo de capitales, sino también por su efecto multiplicador en toda la cadena forestoindustrial. La construcción y operación de la planta generarán miles de empleos directos e indirectos, dinamizando economías regionales y fortaleciendo entramados productivos locales.

Desde la gobernación provincial destacaron que “Corrientes, y en particular la región de Ituzaingó, se consolidan como un polo estratégico para el crecimiento de la industria forestal, potenciando una base productiva ya existente”.

Asimismo, la planta incrementará la capacidad exportadora del país, generando nuevas fuentes de divisas en un contexto donde su ingreso es clave para el desarrollo.

### Punto de partida para nuevas inversiones

Más allá de su impacto directo, esta inversión tiene un valor simbólico y estratégico: puede convertirse en el disparador de una nueva ola de proyectos en el país. La escala, el perfil exportador y el tipo de producto posicionan a Argentina en el radar de inversores internacionales, en un momento en que el mundo demanda materiales renovables, soluciones sostenibles y cadenas productivas confiables.

“La llegada de ARPULP no es solo una inversión. Es una señal. Señal de confianza en el país. Señal de que la forestoindustria puede jugar en las grandes ligas. Señal de que el desarrollo productivo, federal y sostenible es posible. Y, sobre todo, señal de que Argentina puede transformar su potencial en crecimiento real”, afirmaron desde CONFIAR.

### Oportunidad y potencial argentino

CONFIAR representa a un sector que abarca más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, de las cuales el 80% se concentran en la región de la Mesopotamia.

Con 13.000 productores y más de 6.000 empresas, la forestoindustria genera empleo formal para 100.000 personas y exporta alrededor de 550 millones de dólares anuales. Se trata de una actividad clave para la transición hacia una economía baja en carbono, ya que sus productos presentan una huella ambiental significativamente menor en comparación con alternativas tradicionales.

En este contexto, la inversión anunciada se alinea con una tendencia global de crecimiento sostenido. Según estimaciones de la consultora finlandesa AFRY, el valor de la industria forestal mundial aumentará en más de 210.000 millones de dólares entre 2019 y 2035. Argentina cuenta con condiciones naturales, capital humano y una base industrial para captar parte de ese crecimiento. Proyectos como este demuestran que ese potencial puede convertirse en realidad.