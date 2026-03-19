Interna en “Los del Espacio”: la hermana de María Becerra habló del conflicto que habría comenzado en su show en River

La polémica entre figuras del pop argentino sumó un nuevo capítulo luego de que Ailín, hermana de María Becerra, diera detalles sobre la interna dentro del grupo conocido como “Los del Espacio”, que —según su versión— se habría originado en torno al histórico show de la cantante en el estadio River Plate.

El conflicto, que también involucra a nombres como Emilia Mernes, Tini Stoessel, Duki y Lit Killah, vuelve a poner en foco las tensiones dentro de uno de los colectivos artísticos más influyentes de la escena urbana.

El quiebre antes del show en River

Según relató Ailín en una entrevista, el momento clave habría ocurrido horas antes de la prueba de sonido del recital de María Becerra en River, cuando la cantante habría sido eliminada del grupo de WhatsApp que compartía con los demás integrantes.

“Ella estaba por salir a hacer la prueba de sonido y la sacaron del grupo. Uno de los integrantes la llamó y le dijo cosas horribles”, aseguró.

El episodio impactó directamente en la artista:

“Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido, tenía un nudo en la garganta”, contó.

Ese momento habría marcado un antes y un después en la relación entre los integrantes del grupo, que hasta entonces mantenían un vínculo cercano.

Quiénes integraban “Los del Espacio”

El grupo estaba conformado por algunos de los artistas más populares del género urbano:

María Becerra

Emilia Mernes

Duki

Lit Killah

Tiago PZK

FMK

Rusherking

Big One

Aunque no se confirmó quién fue el responsable del conflicto, durante la entrevista se deslizó con humor una posible pista, sin dar nombres concretos.

Versiones cruzadas y especulaciones

[Especulación] En paralelo, la panelista Yanina Latorre aportó otra versión del conflicto y aseguró que Emilia Mernes habría intentado interferir en la organización del show en River, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por las protagonistas.

También trascendió que el recital estaba pensado sin invitados, pero que existieron tensiones previas dentro del grupo.

El conflicto que escaló a redes sociales

La interna tomó mayor dimensión en los últimos días, cuando usuarios detectaron que varias figuras como Tini Stoessel, María Becerra, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes en redes sociales.

Este gesto fue interpretado como una señal de distanciamiento dentro del círculo, lo que alimentó aún más las versiones de ruptura.

[Especulación] Incluso circularon versiones sobre una supuesta caída de seguidores de Emilia y el uso de bots, aunque esto tampoco fue confirmado.

Silencio de las protagonistas

Hasta el momento, ninguna de las artistas involucradas confirmó públicamente los motivos del conflicto, por lo que gran parte de la información se basa en testimonios indirectos y versiones mediáticas.

Lo cierto es que la interna en “Los del Espacio” parece haber pasado de ser un rumor a un conflicto visible, con impacto tanto en redes sociales como en el mundo del espectáculo.