Intercargo sale a la venta: cuánto vale, los plazos y las claves de la privatización

Como había anticipado Luis Caputo, este jueves el Gobierno puso en marcha la privatización de Intercargo, la empresa pública de asistencia en tierra a los aviones y aerolíneas que opera en todos los aeropuertos del país, cuya venta fue habilitada por la Ley Bases.

Economía publicó en la Resolución 282/2026 la convocatoria y el pliego con las bases y condiciones para la privatización de la compañía que durante más de tres décadas tuvo el monopolio de la actividad, hasta que el gobierno de Javier Milei abrió el sector a la competencia. El precio base para las ofertas es de US$ 45.120.000, según una tasación previa realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Con la desregulación, desde enero de 2025 se incorporaron 11 nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra, de los cuales 4 ya operan en distintos aeropuertos del país.

El servicio de handling se compone de toda la asistencia en tierra a los aviones, lo que incluye las maniobras de push back, colocación de las escaleras para el embarque y desembarque de pasajeros, y la gestión de la carga y descarga de equipaje, entre otras funciones.

La venta de Intercargo se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva. El Estado dejará de operar directamente la empresa para concentrarse en regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia.

Intercargo, creada en 1961 y convertida en operador exclusivo de rampa desde 1990, presta actualmente servicios en 16 aeropuertos del país y cuenta con más de 1.500 empleados.

Los trabajadores están encuadrados en dos de los gremios aeronáuticos que se opusieron a la política de «cielos abiertos» del Gobierno y realizaron varias medidas de fuerza a fines de 2024.

Según el Gobierno, la privatización permitirá corregir distorsiones acumuladas durante años en el esquema operativo y tarifario, y dejar atrás un modelo que requería asistencia estatal para sostener su funcionamiento. Con la venta, se busca incorporar inversiones privadas para modernizar equipos e infraestructura; mejorar la calidad y eficiencia del servicio y reducir costos operativos.

Los pliegos pueden ser consultados por los interesados en CONTRAT.AR, la plataforma oficial de contrataciones del Estado. Allí se encuentran disponibles los detalles del proceso, requisitos de participación y cronograma correspondiente, que fija el 7 de mayo como fecha límite para la recepción de ofertas.

La venta se realiza bajo la modalidad de empresa en marcha e incluye:

La transferencia integral de la compañía, abarcando la totalidad de sus activos.

La salida total del Estado Nacional de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio.

La continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.

El pliego establece una cláusula de «Período de Transición» para proteger la conectividad aérea. El nuevo propietario estará obligado a garantizar la continuidad de la prestación en las 16 escalas actuales por un plazo mínimo de 180 días hábiles tras el perfeccionamiento del contrato y deberá notificar fehacientemente con 60 días de antelación a la Secretaría de Transporte y a la ANAC en caso de decidir retirarse de algún aeropuerto.

Existen restricciones para aquellos oferentes que ya posean el control de concesiones aeroportuarias o que sean titulares de certificados de explotador de trabajo aéreo (CETA) en el territorio nacional.