Intentó Matar a su ex Pareja y luego se Suicidó

Este viernes al mediodía, un violento episodio conmocionó a San Vicente nuevamente. A tan solo 24 horas de un hecho similar un hombre irrumpe una vivienda en Barrio Los Lapachos para atacar a María M. (45) con un arma blanca, Ramón Humberto Rodríguez (47), conocido como “Beto”, era su ex pareja y le provocó una grave lesión en la zona abdominal antes de darse a la fuga.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital SAMIC de San Vicente donde permanece bajo atención médica. En tanto, la Policía desplegó un operativo de rastrillaje que culminó con el hallazgo de Rodríguez sin vida: se había colgándo en una construcción ubicada detrás de su casa, en el Barrio Mujeres Sanvicentinas.

La Justicia investiga el caso mientras la policía realiza las tareas para esclarecer los motivos y las circunstancias que desencadenaron el ataque.