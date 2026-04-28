Intento de robo a joyería en Laferrere termina en tiroteo y jubilado herido

Un grupo de delincuentes intentó asaltar una joyería en Laferrere, partido de La Matanza, lo que desató un violento enfrentamiento a tiros con los custodios del lugar. Como resultado, un jubilado de 86 años resultó herido.

El incidente tuvo lugar en un local situado en la calle Luro al 5900. Según las primeras informaciones policiales, al menos seis asaltantes encapuchados y fuertemente armados descendieron de un automóvil y se dirigieron al comercio con la intención de cometer el robo. Sin embargo, al llegar, se encontraron con un custodio que reaccionó rápidamente y abrió fuego contra ellos.

En el tiroteo también intervino un custodio del BBVA, que se encuentra al lado de la joyería. Durante el intercambio de disparos, el empleado de seguridad recibió un golpe con la culata del arma, pero logró herir a varios de los delincuentes. Al llegar la policía, detuvo a varios integrantes de la banda, algunos de los cuales resultaron heridos y fueron trasladados al hospital local.

Entre las víctimas se encuentra un jubilado que fue baleado en una pierna. Fue asistido por personal médico y trasladado a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro. Los custodios del comercio no sufrieron heridas y los asaltantes no lograron concretar el robo.

Una comerciante de la zona relató a TN la secuencia violenta: “Él venía corriendo, estaba herido en una pierna, lo asistimos, le hicimos un torniquete, pero estaba muy tranquilo. Es un capo Antonio, estaba solo porque venía de PAMI”. Además, comentó: “No quería ni llamar a los hijos porque decía que él estaba grande”.

Sobre la balacera, agregó: “Escuchamos muchos tiros, nos asustamos mucho. Había un delincuente tirado que se pegó la moto contra los domos de contención”.

Finalmente, la mujer hizo un llamado a las autoridades: “Estamos muy indefensos, lo único que queremos es trabajar y no podemos porque nos matan”.

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