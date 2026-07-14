Intento de abuso a periodista argentina en hotel durante el Mundial: detuvieron al agresor

La periodista argentina Melina Moriatis vivió una noche de terror en Atlanta mientras cubría el Mundial de fútbol. Denunció en sus redes sociales un intento de abuso en el hotel donde se hospeda y compartió un video que muestra al agresor.

El incidente ocurrió durante la madrugada cuando Moriatis regresaba del aeropuerto tras una jornada laboral. Relató que al llegar al hotel alrededor de las 2:30 a.m. encontró en la recepción a un hombre en situación de calle que presentaba un estado preocupante. Tras tomar las llaves de su habitación y dirigirse hacia los ascensores, el sujeto comenzó a perseguirla y logró meterse con ella en el ascensor, aunque ella logró escapar antes de que se cerraran las puertas para pedir ayuda.

A pesar de que la recepcionista fue alertada y otro huésped intentó calmar al agresor, este continuó fuera de control. Fue en ese momento cuando apareció un grupo de cuatro hombres oriundos de San Juan, que intervinieron valientemente para proteger a la periodista. Moriatis describió que el atacante, al verse rodeado, tomó un objeto como arma y lesionó a los intervinientes mientras ellos resistían para salvarla.

La víctima también denunció la demora de las fuerzas de seguridad locales, que tardaron media hora en llegar al hotel. Durante ese lapso, los hombres de San Juan continuaron enfrentando al agresor, evitando que el hecho terminara en una tragedia.

Conmovida y aún en estado de shock, Moriatis expresó su profundo agradecimiento hacia estos compatriotas, resaltando su solidaridad y compromiso para proteger a un desconocido. En señal de reconocimiento, la periodista inició una campaña pública en sus redes sociales dirigida al mundo del fútbol, con el objetivo de conseguirles entradas para el partido trascendental de la Selección argentina. De esta manera busca transformar un episodio traumático en un homenaje para quienes arriesgaron su integridad para evitar una desgracia.