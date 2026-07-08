Intentaban ingresar casi una tonelada de marihuana desde Paraguay y la abandonaron tras una persecución

Casi una tonelada de marihuana fue secuestrada en la provincia de Misiones tras una persecución que culminó con el abandono de una camioneta utilizada para transportar la droga. Los sospechosos lograron escapar a pie, dejando la carga dentro del vehículo.

El operativo, realizado en la localidad de Eldorado, permitió incautar más de 991 kilos de marihuana. Según informó la Prefectura Naval Argentina, encargada del procedimiento, el cargamento tiene un valor estimado superior a los 3.700 millones de pesos.

La investigación comenzó a partir de tareas de inteligencia criminal que alertaron sobre el posible ingreso de estupefacientes desde Paraguay a través de la frontera fluvial. Con esta información, se montó un operativo de vigilancia en sectores estratégicos de la costa del río Paraná.

En ese contexto, se detectó una embarcación a motor que cruzó desde Paraguay y llegó a la zona conocida como Puerto Paticuai, a la altura del kilómetro 1.811. Desde la lancha descargaron numerosos bultos que fueron rápidamente trasladados a una camioneta tipo pick-up estacionada en la costa argentina. Terminada la operación, la embarcación regresó a Paraguay mientras la carga era retirada por tierra.

Al advertir la maniobra, los efectivos se dirigieron al lugar e intentaron identificar el vehículo involucrado. Sin embargo, sus ocupantes emprendieron la fuga al detectar la presencia de las fuerzas de seguridad.

La persecución se extendió por aproximadamente un kilómetro hasta que los sospechosos abandonaron la camioneta en una zona de monte y escaparon corriendo, aprovechando la vegetación para perderse antes de ser detenidos.

Dentro del vehículo, los investigadores hallaron 59 bultos que contenían 1.368 panes prensados de marihuana. Además, se verificó que la camioneta tenía un pedido de secuestro por robo, información confirmada tras una consulta al Comando Tripartito de la Triple Frontera.

Tanto la droga como el vehículo quedaron a disposición de la Justicia Federal. En la causa intervienen el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero, y la Fiscalía Federal local, encabezada por Pablo Fernando Kulchar, que ordenaron el secuestro del cargamento y el automóvil utilizado en la maniobra.