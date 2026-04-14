Intendentes peronistas marcharon contra Caputo por el precio del combustible y la falta de obras: «Es un robo»

En un gesto poco común que dejó de lado las diferencias internas, intendentes peronistas alineados con el gobernador Axel Kicillof y referentes del kirchnerismo que responden a Máximo Kirchner se unieron para exigir obras públicas y una disminución en el precio del combustible al ministro de Economía, Luis Caputo.

Unas cien autoridades municipales de todo el país marcharon por la Ciudad de Buenos Aires hasta el Ministerio de Economía y protagonizaron una protesta en la Plaza de Mayo. La movilización fue organizada por Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

“El reclamo es federal y abarca a más de 150 intendentes de todo el país, no se limita a una sola provincia. Exigimos al Gobierno nacional que reduzca el precio por litro del combustible y que ejecuten las obras comprometidas con los fondos correspondientes. Es un fraude, un robo, un delito retener el dinero que proviene de una parte del precio del combustible para obras”, denunció Katopodis durante una conferencia de prensa frente al Ministerio de Economía.

El pedido contó con el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), liderada por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y se fundamenta en datos del Instituto Argentina Grande. Según este informe, en dos años y cuatro meses de gestión, el Estado nacional recaudó 6,1 billones de pesos provenientes de impuestos asociados al combustible, pero esos recursos no se destinaron a obras de infraestructura como establece la ley.

De ese monto, 3,1 billones corresponden al extinto impuesto PAIS, y 3 billones provienen del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Del total recaudado por este último, el 28,5% debe asignarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, de los cuales el 50% se destina a obras en rutas (SISVIAL), y un 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.

El informe añade que, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el precio de la nafta aumentó un 542,7%, mientras que la inflación alcanzó el 292% y los salarios del sector privado se incrementaron en un 288%. Solo en lo que va del año, el precio de los combustibles subió un 24% y se espera un nuevo aumento a partir del 1º de mayo. A pesar de la caída en la recaudación, los impuestos continúan en alza.

Entre los intendentes presentes se encontraban Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso). También participó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense.

Por la agrupación La Cámpora, estuvieron presentes Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón) y Eva Mieri (Quilmes).

La protesta continúa siendo un hecho relevante en el ámbito político nacional y se esperan nuevas definiciones en los próximos días.

*Noticia en desarrollo.*