Inteligencia artificial en la calle: Google Maps con Gemini llega para peatones y ciclistas

Se trata de una inteligencia artificial (IA) generativa que actúa como un guía local, un asistente de seguridad y un secretario personal,

a movilidad urbana en las grandes ciudades argentinas está a punto de cambiar para siempre. Google quiere dar el golpe de gracia a la navegación «pasiva» al anunciar la disponibilidad global de Gemini integrado directamente en la navegación para peatones y ciclistas.

Ya no se trata solo de una flecha azul moviéndose sobre un mapa. Se trata de una inteligencia artificial (IA) generativa que actúa como un guía local, un asistente de seguridad y un secretario personal, todo mientras mantenemos las manos en el manubrio o los ojos lejos de la pantalla del celular.

La masificación de las «manos libres» en la vía pública

Hasta hace apenas unas semanas, la integración de Gemini en Maps parecía una exclusividad para conductores de autos a través de Android Auto. Sin embargo, la actualización que acaba de desplegarse cambia las reglas del juego para quienes se mueven a tracción a sangre o en dos ruedas.

La premisa es simple pero potente: eliminar la fricción entre la necesidad de información y la seguridad del desplazamiento. En una ciudad como Buenos Aires, donde el «manos libres» es una cuestión de supervivencia urbana, Gemini permite interactuar con el mapa mediante lenguaje natural.

¿Qué significa esto para el ciclista?

Imagina que vas pedaleando por una bicisenda. Antes, si querías saber cuánto faltaba para llegar o si había una gomería cerca, debías frenar, sacar el celular, desbloquearlo y tipear. Hoy, simplemente le decís a Maps: «Gemini, ¿qué tan lejos estoy del destino?» o «¿Hay algún taller de bicicletas abierto en esta ruta?»

La IA no solo busca en la base de datos; entiende el contexto. Si le preguntás: «¿Hay alguna cafetería con baño cerca?», Gemini filtrará los resultados basándose en tu ubicación exacta y las reseñas de otros usuarios, respondiéndote por voz sin que tengas que soltar el manillar.

El peatón 2.0: De la orientación a la exploración

Para el peatón, la experiencia es casi la de un tour personalizado. La capacidad de Gemini para comprender consultas complejas permite que la navegación sea conversacional.

Nuevas funciones clave para caminantes

Identificación de barrios y zonas: Podés preguntar «¿En qué barrio estoy?» o «¿Qué historia tiene este edificio?» mientras caminás por el barrio porteño de San Telmo, y la IA extraerá datos históricos y geográficos en tiempo real. Sugerencias contextuales: «Búscame un lugar para comer que sea barato y tenga opciones veganas en las próximas tres cuadras». Gemini procesará el menú, los precios y la distancia para darte una respuesta precisa. Gestión de vida diaria: La integración con el ecosistema Google permite que, mientras caminás al subte, le pidas: «Avísale a mi jefe por mensaje que llego 10 minutos tarde» o «Agendá una reunión para mañana a las 5 de la tarde».

Esta integración reduce drásticamente la «ceguera digital» —ese fenómeno de caminar mirando el suelo para chequear el GPS—, aumentando la seguridad personal en entornos urbanos complejos.

Más allá de la ruta: Otros usos de Gemini en Google Maps

La llegada de Gemini a la navegación de a pie y en bicicleta es solo la punta del iceberg. La IA está reescribiendo a Google Maps con funciones que ya están operativas:

1. Resúmenes de reseñas con IA

Se acabó la lectura de cientos de comentarios para saber si un restaurante es bueno. Gemini analiza miles de reseñas y genera un párrafo conciso: «Este lugar es famoso por su milanesa, pero el servicio suele ser lento los fines de semana».

2. Respuestas a preguntas sobre lugares

Dentro de la ficha de un comercio, podés hacer preguntas específicas como: «¿Tienen mesas al aire libre?» o «¿El lugar es silencioso para trabajar con una laptop?». La IA busca en la base de fotos y comentarios para responderte, incluso si esa información no está en la descripción oficial del local.

3. Navegación con hitos visuales

En lugar del clásico «gire a 200 metros en la calle Armenia», la navegación potenciada por Gemini empieza a utilizar referencias visuales más humanas: «Doblá a la izquierda después de la estación de servicio Shell» o «El destino está justo frente al edificio de la cúpula verde».

4. Búsqueda visual con Lens en Maps

Al levantar el celular y apuntar con la cámara, Gemini superpone información sobre los comercios que ves, indicándote horarios, niveles de ocupación y valoraciones en una capa de realidad aumentada mejorada.

Despliegue en la Argentina

Aunque la función ya es una realidad, el despliegue en la Argentina sigue un ritmo progresivo. La actualización se activa desde los servidores de Google, por lo que no siempre requiere bajar una nueva versión de la aplicación de la Play Store o App Store.

¿Cómo activarlo?

Abrir Google Maps y buscar un destino. Seleccionar el modo «A pie» o «Bicicleta». Al iniciar la navegación, buscar el ícono de Gemini (la estrella de cuatro puntas) en la parte superior derecha o simplemente usar el comando de voz «Hey Google».

La IA ya no está encerrada en un chat; ahora camina con nosotros, pedalea a nuestro lado y nos ayuda a entender el caos de la ciudad con una claridad que, hasta hace poco, era ciencia ficción.