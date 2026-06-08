Instagram Plus: cuánto cuesta la nueva suscripción que permite «espiar» historias y revela datos inéditos de tu cuenta

Instagram presentó Instagram Plus, una nueva suscripción premium que incluye herramientas exclusivas solicitadas por los usuarios durante años. Esta modalidad comenzó a implementarse este jueves en varios mercados, incluida Argentina, como parte de la estrategia de Meta para ampliar su negocio de suscripciones más allá de la publicidad.

Instagram Plus está diseñada para quienes desean aprovechar al máximo la plataforma, ofreciendo nuevas formas de expresión, mayor control del contenido y acceso a estadísticas avanzadas.

La membresía premium agrega funciones adicionales sin eliminar anuncios ni modificar la experiencia básica de la red social. Su objetivo es brindar una experiencia más personalizada con opciones ampliadas de interacción, sin afectar la versión gratuita que conserva todas sus funcionalidades.

Entre las herramientas exclusivas destacan mejoras en las historias, la personalización del perfil y la gestión de audiencias, como:

– Ver historias sin necesidad de reaccionar o interactuar.

– Super corazones, una nueva forma de expresar apoyo especial a las historias de amigos y creadores.

– Conocer cuántas veces se vuelve a ver una historia, una función inédita que hasta ahora no estaba disponible.

– Extensión de la duración de las stories a 48 horas.

– Creación de múltiples listas de audiencia para stories, similar a una evolución de la función «Mejores Amigos».

– Posibilidad de publicar contenido en el perfil sin que aparezca automáticamente en el feed principal de los seguidores, pensado para quienes desean mantener una estética determinada.

– Modificación de aspectos visuales de la aplicación y del perfil, incluyendo íconos personalizados para la app, nuevas tipografías para la biografía y hasta seis publicaciones fijadas en el perfil.

El precio oficial de Instagram Plus es de 1,99 dólares mensuales en Argentina y el resto de Latinoamérica. La suscripción podrá contratarse desde la sección de configuración de la cuenta, donde se gestionan otros servicios pagos y herramientas premium. Su despliegue será gradual.

Esta nueva oferta convivirá con Meta Verified, el servicio de verificación paga de Meta, que actualmente tiene un costo internacional aproximado de 11,99 dólares mensuales en la web y 14,99 dólares en dispositivos móviles, según el mercado.

El lanzamiento de Instagram Plus se enmarca en rumores sobre futuros servicios similares llamados Facebook Plus y WhatsApp Plus, que también ofrecerían funciones avanzadas mediante suscripciones mensuales. Además, Meta está desarrollando Meta One, una plataforma centralizada para gestionar todas sus suscripciones.

Esta estrategia se suma a iniciativas de otras redes sociales, como X (antes Twitter), Snap y Telegram, que en los últimos años incorporaron planes premium con herramientas exclusivas para usuarios que buscan funciones adicionales.