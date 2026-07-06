Inspeccionan el departamento de Jesica Cirio para determinar si allí filmó el video de los dólares escondidos en el vestidor

La Justicia lleva a cabo este lunes una inspección ocular en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en Las Cañitas, para determinar si allí se encuentra el vestidor donde la modelo filmó numerosos fajos de dólares ocultos en el contexto de su separación de Martín Insaurralde.

Efectivos ingresaron a primera hora al inmueble situado en la calle Ortega y Gasset al 1600 para realizar el operativo. Tras la difusión de videos donde se observaban miles de dólares en bolsas, relojes de lujo y otros objetos de alto valor, se efectuaron allanamientos en dos propiedades: la mansión de San Vicente de Insaurralde y una casa en el barrio Yacht de Nordelta, propiedad del financista Elías Piccirillo.

No obstante, nuevas evidencias derivaron en que la investigación, bajo la dirección del fiscal federal Sergio Mola, apuntara al departamento de Cirio en Las Cañitas. A pedido del fiscal, este miércoles también se realizarán inspecciones en San Vicente para avanzar en la causa.

Este cambio de foco se produjo después del allanamiento en el departamento que pertenece a la modelo y forma parte de una investigación patrimonial vinculada a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La posible localización del vestidor en ese inmueble genera interrogantes sobre la evolución patrimonial de Cirio.

Uno de ellos surge de un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), incorporado al expediente, que reconstruye el patrimonio declarado por la modelo durante los años de convivencia con Insaurralde. Otro está relacionado con versiones recogidas durante la investigación acerca de un supuesto acuerdo privado para la división de bienes entre ambos al momento de la separación.

El testimonio de Shirley Ruth Aduviri, convocada por Gendarmería Nacional para presenciar el allanamiento en el departamento de Ortega y Gasset, fue determinante. Consultada por el abogado defensor de uno de los imputados, aseguró no tener dudas de que el vestidor allanado era el mismo que había visto en el video viralizado en redes sociales.

Según PROCELAC, la compra del departamento en Ortega y Gasset se realizó el 2 de septiembre de 2015 a nombre de Cirio, por un valor declarado de 385.000 dólares. Este inmueble es ahora el centro de atención en la investigación en curso.