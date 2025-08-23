Insólito tuit de Alberto Fernández contra Javier y Karina Milei por el audio de presuntas coimas: «Los deditos en el tarro…»

Alberto Fernández publicó este viernes a la tarde un sugestivo video contra Javier Milei y Karina Milei, luego de que saliera a la luz el escándalo de presuntas coimas a laboratorios que provocó la salida de Diego Spagnuolo, amigo y exabogado del Presidente, de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Fue con un tango, un collage de fotos y una frase: «Y al que mete los deditos en el tarro…».

El video es un collage de fotos y noticias que abre con una imagen del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, con el Presidente, Javier Milei y la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y Martín Menem, en un auto durante la campaña 2023.

De fondo suena el tango «Vamos en montón», de Eladia Blázquez, registrado en 1975.

El video sigue con capturas de notas periodístas con referencias a las coimas a laboratorios; al caso $Libra y al escándalo de las valijas; la situación económica y el precio del dólar; el aumento del presupuesto de la SIDE; la hambruna en Gaza; los vetos de Milei; críticas al periodismo; el cierre de Pymes y la pérdida de empleos; los operativos de seguridad en el Congreso; el paro en el Conicet, entre otros temas. También reproduce una frase reciente de la excanciller Diana Mondino sobre el caso $LIBRA: «O no es muy inteligentes o es una especie de corrupto».

También hay fotos de Milei con Spagnuolo, con Hayden Davis y con Benjamín Netanyahu; de Karina Milei con Lule Menem, además de imágenes de Leonardo Scaturicce y Santiago Caputo, entre otros.

“Y al que mete los deditos en el tarro….”

La frase «Y al que mete los deditos en el tarro» -que retomó Fernández en su tuit- está acompañada de una sugestiva foto de los primos Lule y Martín Menem junto a Karina Milei y Diego Spagnuolo. El video cierra con una placa negra y la inscripción: «Continuará.. (¿?)».

Spanguolo fue corrido del Gobierno el miércoles, luego de que se filtraran unos audios del exdirector de Andis, donde afirmaba que personas del entorno de Karina Milei pedían coimas en su nombre.

La causa surgió a partir de una denuncia de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, está a cargo del fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, que dictó la prohibición de salida del país para Spagnuolo.

Diego Spagnuolo con los Milei y los Menem.

La Justicia realizó alrededor de 15 allanamientos entre la madrugada y continuaban durante la tarde de este viernes. Durante el allanamiento a su domicilio en el country Altos de Campo Grande (Pilar), los investigadores secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes. Spagnuolo fue encontrado dentro de su camioneta modelo Nivus, mientras salía de su casa.

Por su parte, el expresidente Alberto Fernández está procesado en dos causas. El juez Casanello lo procesó en la causa de seguros, que investiga hechos de corrupción vinculados a la contratación de seguros por organismos públicos. Además, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó su procesamiento en la causa de lesiones agravadas por violencia de género y amenazas coactivas contra su exmujer, Fabiola Yáñez.