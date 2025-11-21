¡INSÓLITO! Juez le prohíbe a una madre llevar a su hija a la iglesia y leerle la Biblia

El estado de Maine vive una polémica batalla legal sobre libertad religiosa y derechos parentales tras la decisión de un tribunal que prohibió a Emily Bickford, madre cristiana, llevar a su hija de 12 años, Ava, a la iglesia o leerle la Biblia, pese a contar con la custodia principal.​

La disputa, que enfrenta a Bickford y al padre de Ava, Matthew Bradeen, comenzó después de que la niña asistiera durante tres años a Calvary Chapel en Portland y decidiera bautizarse, hecho que disgustó profundamente al padre.​

Según Liberty Counsel, la organización legal que representa a la madre, el padre recurrió a la justicia y buscó que se testificara en contra de Calvary Chapel y otras iglesias bíblicas, tildándolas de “sectas dañinas” para la salud psicológica de los menores.​

El tribunal de distrito de Portland falló a favor de Bradeen, argumentando que Bickford era “una madre idónea excepto por el hecho de ser cristiana”, y emitió la orden judicial prohibiéndole toda práctica religiosa cristiana con su hija sin la aprobación del padre.​

La orden judicial establece que Ava no puede participar en ninguna actividad de Calvary Chapel ni tener contacto con amigos de la iglesia o asistir a celebraciones cristianas como Navidad, Pascua, bodas, funerales u hospitalizaciones relacionadas con miembros del entorno congregacional.​

Además, la restricción abarca la lectura de la Biblia o cualquier literatura religiosa, cortando cualquier acceso de la menor a actividades, textos o amistades vinculadas al ámbito evangélico.​

Liberty Counsel denunció que la disposición ha sido devastadora para Emily y Ava, pues la niña desea asistir a la iglesia y mantener sus relaciones formativas en la fe cristiana, pero ha sido impedida desde diciembre de 2024.​

El caso ha llegado a la Corte Suprema Judicial de Maine, donde se espera que se defina si el tribunal inferior sobrepasó sus atribuciones e incurrió en discriminación religiosa y violación de derechos parentales reconocidos constitucionalmente.

La batalla ha puesto en debate nacional el equilibrio entre la autoridad judicial en custodias, la libertad religiosa expresada en familia y el derecho de los hijos a formar parte de comunidades de fe bajo la tutela de sus padres.​

Mat Staver, presidente de Liberty Counsel, afirmó: “Ava quiere desarrollar su fe y estar con sus amigos de escuela dominical. Esta orden la ha aislado de todo lo que es importante para su crecimiento espiritual”.​

Este caso es un llamado a la oración y a la defensa activa de la libertad de educar a los hijos en la fe, y advierte de un preocupante precedente para familias cristianas en Estados Unidos.​

El desenlace será seguido atentamente por organizaciones de libertad religiosa en todo el país, pues lo que se decida podría sentar jurisprudencia en temas fundamentales de derechos civiles y fe en el hogar.

The Maine Supreme Judicial Court is set to weigh in on whether a lower court overstepped its limits when it barred a mother from reading the Bible to her 12-year-old daughter or taking her to church.https://t.co/NQukLg8oCo