Insólita secuencia en la Copa Sudamericana: un argentino pegó dos patadas en la misma jugada, le sacaron dos amarillas y se fue expulsado

Un hecho insólito ocurrió durante la victoria de Bragantino por 3-2 sobre Blooming, en un partido del Grupo H de la Copa Sudamericana disputado la noche del jueves. A los 60 minutos, el equipo boliviano quedó con un jugador menos tras la expulsión de Diago Giménez, quien recibió dos tarjetas amarillas en tan solo seis segundos por faltas cometidas en la misma jugada.

La primera falta de Giménez fue una barrida fuerte al llegar tarde para interceptar un pase y impactar con un adversario. Aunque el árbitro dejó continuar el juego debido a que Bragantino mantenía la posesión, el argentino volvió a intentar cortar a otro rival que tenía la pelota, pero nuevamente llegó tarde y efectuó una segunda entrada dura.

Ante la inmediata reacción de los jugadores de Bragantino, el árbitro Carlos Benítez detuvo el partido para mostrar la primera tarjeta amarilla a Giménez, quien admitió su falta. Sin embargo, el juez consideró las dos infracciones como acciones independientes y le mostró otra amarilla por la primera falta, lo que derivó en la tarjeta roja que lo expulsó del campo.

Según las Reglas de Juego de la IFAB vigentes para 2025/26, las sanciones disciplinarias deben evaluarse por separado, incluso cuando se producen dentro de una misma secuencia de juego. Por lo tanto, si un jugador comete dos infracciones castigables de forma consecutiva, el árbitro está autorizado a amonestar cada falta de manera independiente, siempre que ambas sean consideradas infracciones separadas.

En este contexto, si un defensor realiza dos acciones imprudentes o temerarias en una misma jugada —por ejemplo, dos patadas sucesivas para detener a un rival— el árbitro puede sancionarlas con dos tarjetas amarillas. La acumulación de ambas conduce automáticamente a la expulsión, lo que explica la secuencia de amarilla, amarilla y roja observada en esta situación.

En el momento de la expulsión, Blooming ganaba 2-1, pero tuvo que jugar la última media hora con un jugador menos. Esto aprovechó Bragantino, que le dio vuelta el partido con un doblete de Isidro Pitta, quien anotó a los 64 minutos y en tiempo de descuento, a los 93, asegurando la victoria como local.

Fue una noche para el olvido para Giménez, titular en el encuentro y que también había participado en el empate 1-1 contra River la semana anterior.