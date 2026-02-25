Insólita pelea de tránsito: discutieron, se quiso defender con un rifle y lo desmayaron con una llave de tuercas

Las calles del conurbano bonaerense se convirtieron una vez más en el escenario de una violenta pelea de tránsito luego de que un automovilista se bajase de su camioneta con un rifle para enfrentarse con los empleados de una casa de automatización de portones con los que había discutido. Mientras el primer hombre intentaba poner distancia con su arma de uno de los empleados, el otro lo atacó por detrás con una llave de tuercas y lo desmayó de un golpe.

El hecho ocurrió este lunes en Castelar, en la intersección del boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez. Toda la secuencia quedó registrado por las cámaras de los vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Según indicaron testigos del suceso, el conflicto habría iniciado a partir de un roce entre la camioneta Ford Ranger negra en la que la viajaba Darío Vargas junto a su esposa y su hijo, y la utilitaria Fiat Fiorino en la que se trasladaban dos hermanos identificados como Oscar Ricardo (46) y Ceferino Maciel (60).

En los videos que se viralizaron en redes se puede ver el momento en que los dos empleados de la casa de automatización de portones, vistiendo sus uniformes de trabajo, se bajan del utilitario e increpan al conductor y a su hijo, que intenta poner paños fríos con las manos en alto. Sin embargo, uno de los trabajadores ataca la camioneta Ford Ranger con un palo.

Mientras tanto, el padre del joven se acerca a la puerta de su vehículo y saca lo que sería un rifle de aire comprimido envuelto en su estuche. Pero no llega a desenfundarlo. En cambio, lo toma del cañón y lo blande frente al hombre del palo para marcar distancia. Sin embargo, Oscar Maciel se le acerca por atrás y lo golpea en la cabeza con una llave de tuercas. Vargas cae sobre la cinta asfáltica, desmayado, ante la mirada incrédula de su hijo.

Mientras el joven corre a ayudar a su padre, que yace con la mitad del cuerpo en la calle y sus pies aún sobre el boulevard que divide ambas manos de Juan Manuel de Rosas, se puede ver cómo el menor de los hermanos esconde la llave de tuercas en el interior de la caja de la Fiorino.

La secuencia no termina ahí. Una mujer increpa a los gritos a los empleados. Se suma más gente a la discusión. Y, mientras algunos intentan ayudar al hombre desmayado, un motociclista también va sobre el agresor y éste vuelve a sacar su herramienta de la Fiorino para atacar a quienes estaban en el lugar.

Sin embargo, un grupo de unas ocho personas le hizo frente y lograron inmovilizarlo, tras lo cual lo tiraron al suelo, lo arrastraron por la calle y lo golpearon repetidamente.

En tanto, la víctima fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, en donde este martes permanecía en terapia intensiva, con pronóstico de hundimiento de cráneo.

En el caso tomó intervención la UFI Nº 5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, quien dispuso imputar a Oscar Ricardo Maciel por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. Tras negarse a declarar quedó detenido en una comisaría de Castelar.

Su hermano, en tanto, fue imputado por amenazas agravadas por empleo de arma y daño. También se negó a declarar ante el fiscal de la causa pero fue liberado y que los delitos que le atribuyen son excarcelables.

BPO