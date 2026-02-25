Inseguridad en Mendoza: le robaron la camioneta a un ministro cuando fue de visita a la casa de otro funcionario del gabinete de Cornejo

Más que por el tipo de delito, un hecho delictivo fue noticia en Mendoza por sus protagonistas: le robaron la camioneta al ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor «Peque» Fayad, cuando estaba de visita en la casa de su compañero de gabinete, el ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema.

El robo ocurrió el lunes por la noche, pasadas las 23. La Toyota SW4 gris oscuro de Fayad había quedado estacionada sobre la calle. «Salieron de la reunión y ya no estaba», según los testigos que hablaron con la prensa local.

El vehículo estaba estacionado en la calle Juan de Coria, en plena zona residencial de la exclusiva Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. La información oficial dice que en ese lugar vive el ministro de Infraestructura Natalio Mema, donde estaba reunido con Fayad y otras personas.

Otro de los asistentes a la reunión, el enólogo Ramiro Maures, denunció que su camioneta Nissan Frontier azul había sido dañada: le rompieron la ventanilla derecha trasera. Le robaron una billetera con documentación y tarjetas, un refractómetro marca Atago, una mochila Kuikma con dos paletas de pádel y la rueda de auxilio.

Ambos ministros del gobierno de Alfredo Cornejo se comunicaron con el 911 y se montó un operativo policial para intentar dar con quienes robaron la camioneta y las otras pertenencias del enólogo.

La Policía de Mendoza informó que personal que realizaba patrullajes preventivos fue desplazado tras el aviso al 911. Al llegar, confirmaron el robo y comenzaron el operativo de búsqueda.

“Se dispuso el procedimiento de rigor, con intervención de la Oficina Fiscal de Luján y la Unidad Investigativa Departamental”, detallaron desde el Ministerio de Seguridad.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, anfitrión de la reunión, habló con Canal 9 de Mendoza: “Es preocupante que suceda algo así en una zona residencial como Chacras de Coria. Estábamos reunidos y de repente nos enteramos de que habían sustraído la camioneta de Víctor».

«Es un llamado de atención sobre la situación de inseguridad”, dijo.

Hasta la tarde de este martes, la camioneta no ha sido recuperada. La Policía Científica levantó huellas y rastros que puedan servir en la causa. Los investigadores han pedido filmaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio donde fue sustraída la camioneta, para intentar identificar a los delincuentes.