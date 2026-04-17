Inseguridad en Lomas de Zamora: un automovilista embistió a un ladrón para evitar el robo piraña de un vehículo y todo quedó grabado

Un violento episodio de inseguridad ocurrió en Lomas de Zamora, en la zona sur del conurbano bonaerense. Un automovilista embistió a un ladrón para impedir un robo piraña a una camioneta, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad locales.

El incidente se produjo el lunes por la tarde, antes de las 18 horas, frente a un supermercado en Ingeniero Budge. Cuatro delincuentes, uno de ellos armado, intentaban forzar las puertas de varios vehículos estacionados en la cuadra con fines de robo.

Tras intentar infructuosamente con varios autos, centraron su atención en una camioneta oscura que estaba estacionada frente al comercio, pero también estaba cerrada con llave. En ese momento, el asaltante armado efectuó un par de disparos al aire para intimidar al dueño del vehículo y obligarlo a salir del supermercado y entregar las llaves.

Mientras el resto de los ladrones rodeaba la camioneta, un automóvil rojo apareció a gran velocidad desde una esquina y embistió a uno de los delincuentes que estaba sobre la calle. El impacto lo aplastó contra la camioneta que intentaban robar.

La huida acelerada del auto rojo, junto con el ladrón herido que gritaba y saltaba de dolor en medio de la calle, provocó que los asaltantes desistieran del robo. Algunos clientes del supermercado ya habían salido para observar lo sucedido.

El ladrón atropellado sufrió la fractura de una pierna y no pudo escapar por sus propios medios. No obstante, logró huir con la ayuda de sus cómplices, quienes se retiraron del lugar disparando tiros al aire.

Las imágenes difundidas en redes muestran cómo el delincuente cae al suelo, se levanta rengueando y, tras unos pasos, se percata de su incapacidad para caminar debido a la fractura. Finalmente, sus compañeros lo sostienen y lo trasladan cargado para facilitar su fuga.

Otras cámaras registraron el momento en que los cuatro delincuentes escaparon con el joven herido llevado primero del brazo, luego a hombros y, por último, a la rastra.

Fuentes policiales confirmaron que los asaltantes aún no fueron identificados y continúan prófugos.