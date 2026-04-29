Inseguridad en la Provincia: balean a un joven que tendría que haber estado con domiciliaria y por faltas de pulseras no tenía monitoreo

Un joven de 19 años que debía cumplir prisión domiciliaria fue baleado en un complejo habitacional del barrio Centenario, en Mar del Plata. Luciano Maicol Uriel Bonanno se encuentra internado en terapia intensiva en estado grave. El agresor continúa prófugo.

Bonanno debía cumplir una condena de cuatro años, pero en lugar de prisión efectiva, se le otorgó arresto domiciliario debido a un acuerdo judicial. Sin embargo, no contaba con la pulsera electrónica que debería garantizar su monitoreo, ya que hubo demoras en la entrega de estos dispositivos. Por esta razón, su vigilancia dependía únicamente de patrullajes policiales y visitas sorpresivas de la Comisaría Cuarta al departamento donde residía.

El ataque ocurrió el lunes por la tarde en la intersección de las calles México y General Roca, en la zona de los monoblocks del barrio Centenario. La fiscal Constanza Mandagarán investiga si Bonanno fue baleado dentro del complejo habitacional, donde estaba obligado a cumplir la condena, o en el espacio común adjunto.

Tras recibir el disparo en el pecho, el joven fue trasladado de urgencia por un automóvil particular al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece con asistencia respiratoria mecánica.

Bonanno fue condenado hace menos de dos meses a cuatro años de prisión en un juicio abreviado por haber participado en dos robos cometidos con la ayuda de un menor de edad. En el proceso, admitió ser responsable de ambos hechos, que ocurrieron el 25 de octubre de 2024 y consistieron en asaltos bajo intimidación en la vía pública.

En el primer robo, los delincuentes sustrajeron un teléfono celular Motorola Edge 20 Pro a un joven que transitaba por la esquina de Colón y Santiago del Estero alrededor de las 20:30 horas. Minutos más tarde intentaron cometer un segundo robo, pero la víctima logró resistirse y el hecho no se consumó.

El juez Gustavo Fissore, titular del Tribunal Oral N°4, homologó el acuerdo previo entre la fiscalía y la defensa, y aceptó la solicitud de arresto domiciliario para Bonanno debido a la “buena voluntad” mostrada por el imputado.

Actualmente, las fuerzas de seguridad buscan intensamente al agresor que disparó contra Bonanno, quien continúa internado en estado crítico.