Insaurralde y la vigencia de una extendida red de vínculos y cajas políticas en la Provincia

A casi tres años de su renuncia formal a un cargo público, Martín Insaurralde conserva vínculos, influencia y protagonismo en sectores clave de la estructura de poder bonaerense, en algunos casos incluso con mayor presencia que antes del escándalo que lo involucró en Marbella, cuando era jefe de Gabinete de ministros del gobernador Axel Kicillof.

Este entramado de poder, construido a lo largo de más de dos décadas en la política tradicional del Gran Buenos Aires, mantiene su vigencia. “Todavía hoy todos le atienden el teléfono, porque puede cerrar acuerdos y cumplir compromisos detrás del escenario”, señala a Clarín un dirigente con un recorrido similar al del exintendente de Lomas de Zamora.

El 30 de septiembre de 2023, la difusión de fotos y videos que lo mostraban compartiendo vacaciones millonarias en el Mar Mediterráneo con la actriz e influencer Sofía Clérici provocó su salida del gabinete bonaerense. Además, se abrió un complejo camino judicial por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y mal desempeño en sus funciones públicas.

Sin embargo, el referente territorial de la zona sur del conurbano logró mantenerse gracias a una resiliencia sostenida desde su retiro voluntario y continúo ejerciendo influencia sobre organismos estatales bonaerenses. Actualmente, opera desde un estudio jurídico vinculado a un abogado reconocido por casos de alta repercusión pública.

El Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), donde inició su carrera en la función pública, permaneció bajo su control hasta fines de 2023 durante la presidencia de Omar Galdurralde. Tras la renovación vinculada al cambio de gobierno nacional, Gonzalo Atanasoff, aliado del intendente de La Plata, Julio Alak, asumió la dirección. No obstante, Insaurralde mantiene su presencia a través de dos directores heredados de la gestión anterior: Sebastián Silvestre, a cargo del área jurídica, y Diego Etcheverry, responsable de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, ambos con vínculos previos con Lomas de Zamora. Los otros tres directores fueron designados por Atanasoff.

Su experiencia y capacidad operativa le permiten preservar amplias redes de relación. Daniel Mautone, socio de Betsson, vinculado a la gestión de casinos provinciales y con intereses en la compra del Casino de Necochea, mantiene contacto frecuente con Insaurralde. También existen encuentros con el entorno de Daniel Angelici, otro empresario preponderante en el sector de las apuestas. Orlando Yans, exdiputado provincial con trayectoria en diversos espacios políticos, es uno de los asiduos interlocutores. En estas reuniones se definen asuntos relacionados con la llamada “Caja B” del juego bonaerense.

En la Legislatura provincial, Insaurralde consolida su influencia a través de un colectivo heterogéneo integrado por intendentes con peso político en el Conurbano, considerado un pilar fundamental para el poder del peronismo junto al kirchnerismo-La Cámpora, el massismo y el oficialismo representado por Kicillof. Todo acuerdo sobre distribución de cargos requiere el aval de estos sectores.

El exintendente respaldó la designación de Alejandro Dichiara como presidente de la Cámara de Diputados —quien tiene cercanía con Cristina y Máximo Kirchner— y preservó en un rol estratégico a Miguel Antonio De Lisi como secretario administrativo, responsable de la gestión de un presupuesto anual de $222.800 millones. Además, cuenta con aliados incondicionales en la bancada oficialista, como el diputado Juan Pablo de Jesús, exintendente del Partido de la Costa y colaborador suyo en la jefatura de Gabinete.

Su influencia se extiende también a otros organismos públicos. La Justicia provincial forma parte de su ámbito de control a través de contactos en el Consejo de la Magistratura, encargado de la selección de jueces, y a nivel nacional mediante el vínculo con Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora.

En el Tribunal de Cuentas provincial, organismo encargado de auditar los gastos municipales, fue incorporado Juan Pablo Pereda, ex empleado de Codere, empresa española de juegos de azar que opera bingos en la provincia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo bonaerense también alberga espacios vinculados a Insaurralde, fruto de su respaldo a la designación de Guido Lorenzino durante el gobierno de María Eugenia Vidal (2015-2019) con el apoyo de la Legislatura.

En Lomas de Zamora, municipio conducido desde 2023 por Federico Otermín —exdiputado provincial y ex presidente de la Cámara—, se ha conformado una estructura de gestión propia con funcionarias de confianza, como Sol Tischik (jefa de Gabinete) y Aldana Scillama (secretaria General), sin miembros del equipo anterior. Sin embargo, el exmarido de Jésica Cirio sigue actuando como gestor y facilita operaciones si el municipio que fue su trampolín político lo requiere.

Actualmente, Insaurralde trabaja en una oficina ubicada frente al Palacio de Tribunales en el centro porteño, cedida por un abogado mediático, desde donde continúa interviniendo para resolver gestiones y cerrar acuerdos en un entramado político que todavía controla con pericia.